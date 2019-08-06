提早迎接秋日到來 越捷祭出百萬張0元國際航線優惠機票

2019-08-06 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為提早迎接秋日氣息，越捷航空提供上百萬張0元起優惠機票，邀請旅客暢遊越南。即日起至8月8日連續三日，每天13~15時，消費者皆能透過越捷官網搶購越捷及泰越捷所經營之國際航線優惠機票，飛行時間自2019年9月7日至2020年6月25日。

所有優惠機票可透過越捷官網（https://www.vietjetair.com），亦或下載手機App - Vietjet Air；或是越捷官方臉書（https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/）點選「訂票」訂購。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地金融信用卡輕鬆支付。

越捷邀請台灣旅客把握機會，搶購超值優惠機票。目前越捷共經營7條航線往返台灣及越南之間，包括台北／台中／高雄／台南－胡志明市，以及台北／台中／高雄－河內航線。

除了從台灣各大城市起飛外，越捷更積極於亞洲拓展其飛行版圖，提供旅客更多旅行機會，包括飛往越南其他重點城市如河內、胡志明市、峴港、富國島、芽莊及海防等。