楊應超看貨幣戰：美中最快本周發穩定信心聲明

2019-08-06 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



人民幣貶破7，美國宣布將中國列為匯率操縱國，美中貿易戰演變成貨幣戰，造成全球股市重挫，匯市波動，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超今（6）日表示，貨幣戰的影響太大了，美中雙方都會怕，大膽預測雙方最快本周內可望發出穩定信心的聲明，先穩定股市、匯率及對經濟的信心。

美中貿易戰火再起，在美國總統川普宣布將自9月起針對3,000億美元大陸輸美產品加徵10%關稅後，人民幣兌美元匯率在5日「破7」，創近11年低點，美國總統川普則是痛批北京讓人民幣匯價逼近歷史低點，就是「貨幣操縱」，美國財政部盤後宣布將中國列為匯率操縱國，是美國自1994年後，再度將中國列入匯率操縱國。

楊應超指出，貶值並不是好策略，短期對先貶值的國家可能有幫助，但是長期並沒有好處，反而是造成股市大跌，匯率波動劇烈，對大家都不好，更何況還會造成骨牌效應，大家一起貶的結果就是回到原點，但卻透露出了經濟不好的現況，因此，貶值只能說是飲鴆止渴，是不得不的策略。

他表示，以經濟學理論中的信心指數來說，信心好的話，大家會消費，可以帶動正向循環，但是，信心不好時，大家會縮緊消費，就將會產生惡性循環，貶值對信心來說，是很負面的影響，長期下來，全球一起貶值時，就好比是殺價競爭的情況，對誰沒有好處。

受到美中貿易戰、貨幣戰的衝擊，造成美股及全球股市大跌，楊應超認為，從美國Fed降息、川普宣布再加徵關稅、到貨幣戰火燃起，所造成的影響太大了，美中雙方都會怕，因此，他大膽預測，雙方在8月、最快可能在本周內就可望發出穩定信心的聲明，先把事情穩下來。

至於美中貿易戰何時可以解決，楊應超認為，在今年底前，甚至更早，雙方可望簽定初步的協議，因為川普要尋求連任，必須讓股市好，習近平要穩住地位，要讓大陸的經濟好，目前雙方都在尋求雙嬴的解決辦法，楊應超表示，美中貿易戰今年底前絕對會解決；不過，他也提醒，到明年美國總統選舉之後，不管是誰當選，貿易戰可能會再重起，因此，在投資上要相當小心。