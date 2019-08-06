基本工資擬續漲 中小企業總會：真的快活不下去了

2019-08-06 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



勞動部將在14日召開基本工資審議委員會，勞動部指出，由於近三年的基本工資都是採「溫和調整」，調幅皆在4%至5%，外界解讀，今年的方向也應是如此。對此，台大國發所教授辛炳隆表示認同，他具體建議基本工資調漲3%應還在企業可承受的範圍，同時也提醒調漲幅度不宜超過5%。

全國中小企業總會理事長李育家則表示，基本工資已連續三年都是以約5%的幅度調漲，若今年還是如此，很多中小企業真的快活不下去了。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則表示，政府口口聲聲說台商陸續回台投資，理應是景氣最好的時候，自然應該調漲基本工資，而且建議大幅調漲，且勞團已在2016年時便已喊出基本工資2萬6,000元的目標。

今年美中貿易戰為全球經濟前景帶來不確定性，但美中貿易戰也為台灣帶來轉單效應及台商回流熱潮，都有助於推升國內勞動市場薪資。但，近期中國大陸凍結陸客自由行簽證核發，衝擊觀光餐飲零售業，商總已多次喊凍漲。不過，辛炳隆則認為，調升基本工資，反而有助於刺激民間消費。

但，辛炳隆也提醒，基本工資的調漲，「月薪」和「時薪」不可以脫鉤，因為時薪近年來已經被拉得很高了，以今年生效的時薪為例，被調漲為150元，調幅高達7.14%。辛炳隆強調，雖然「景氣不好，不應該調漲基本工資」已是1990年代的舊思維，但調漲的幅度，還是得要考量中小企業能夠承受的範圍，建議參考日本每年約2~3%的溫和調漲。

李育家表示，今年政府若再調漲基本工資，無疑是讓美中貿易戰所造成的經濟趨緩，以及陸客限縮等衝擊，更加雪上加霜。李育家進一步呼籲，就算基本工資要漲，也希望政府能夠拿出配套措施，給予中小企業賦稅上的補助，否則很多中小企業真的快活不下去了。

同時，李育家也指出，許多中小企業主也希望基本工資能夠做到「本勞」和「外勞」脫鉤，因為他實在不解，為什麼新加坡可以做到外勞一個月的薪資6,000、7,000元，但台灣就一定要拉高到23,000元。

孫友聯則指出，目前政府公布的各項關於經濟成長的官方數據資料都顯示較去年好，且政府也口口聲聲說，現在台商陸續回台投資，對於基本工資的調漲更應採正面態度來處理。