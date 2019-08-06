聯準會鷹派降息 資金持續由股轉債

2019-08-06 07:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



聯準會雖如預期降息一碼，然主席鮑爾談話被視為鷹派降息，資金持續由股轉債，惟整體股票型基金資金流出幅度趨緩，依據研究機構EPFR統計2019/07/25-2019/07/31基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出17億美元、流出幅度趨緩。

美國股票型基金獲資金淨流入48億美元，國際股票型基金獲資金淨流入9.99億美元，上述兩者為主要資金流入類型，日本股票型基金為資金淨流出12億美元，歐洲股票型基金遭資金淨流出29億美元；整體新興市場股票型基金為資金淨流出33億美元，主要流出全球新興股票型基金。

富蘭克林證券投顧分析，美中貿易衝突意外升溫打壓市場情緒，增添風險性資產波動及回檔風險，短線留意股市季線或半年線支撐，惟美國總統川普強硬言詞下仍保留談判空間，未來須觀察雙方是否釋出善意訊號。

倘若美中貿易情勢朝負面發展，預期債券表現將優於股票，相較已開發國家利率創低或負利率，較看好新興國家當地貨幣債券型基金的高息優勢，建議投資人現階段以收益型資產為核心，首選側重全球債券型及新興當地貨幣債券型基金，美元資產可靠攏美國複合債券型與伊斯蘭債券型基金，並靈活搭配防禦資產及積極型股票。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，相對於歷史評價或是其他信用評級相當的資產，波灣國家債券的評價仍然非常具有吸引力，我們認為波灣有許多值得佈局的投資機會。

此外，企業發行量的成長也令我們感到興奮，部分產業承壓導致拋售並創造了低接機會，藉由佈局波灣國家債券、我們能在投資組合中納入新的特質風險，這與完全由全球因素驅動的市場貝塔風險截然不同。