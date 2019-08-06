親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

聯準會鷹派降息 資金持續由股轉債

2019-08-06 07:59經濟日報 記者王皓正╱即時報導

聯準會雖如預期降息一碼，然主席鮑爾談話被視為鷹派降息，資金持續由股轉債，惟整體股票型基金資金流出幅度趨緩，依據研究機構EPFR統計2019/07/25-2019/07/31基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出17億美元、流出幅度趨緩。

美國股票型基金獲資金淨流入48億美元，國際股票型基金獲資金淨流入9.99億美元，上述兩者為主要資金流入類型，日本股票型基金為資金淨流出12億美元，歐洲股票型基金遭資金淨流出29億美元；整體新興市場股票型基金為資金淨流出33億美元，主要流出全球新興股票型基金。

富蘭克林證券投顧分析，美中貿易衝突意外升溫打壓市場情緒，增添風險性資產波動及回檔風險，短線留意股市季線或半年線支撐，惟美國總統川普強硬言詞下仍保留談判空間，未來須觀察雙方是否釋出善意訊號。

倘若美中貿易情勢朝負面發展，預期債券表現將優於股票，相較已開發國家利率創低或負利率，較看好新興國家當地貨幣債券型基金的高息優勢，建議投資人現階段以收益型資產為核心，首選側重全球債券型及新興當地貨幣債券型基金，美元資產可靠攏美國複合債券型與伊斯蘭債券型基金，並靈活搭配防禦資產及積極型股票。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，相對於歷史評價或是其他信用評級相當的資產，波灣國家債券的評價仍然非常具有吸引力，我們認為波灣有許多值得佈局的投資機會。

此外，企業發行量的成長也令我們感到興奮，部分產業承壓導致拋售並創造了低接機會，藉由佈局波灣國家債券、我們能在投資組合中納入新的特質風險，這與完全由全球因素驅動的市場貝塔風險截然不同。

債券降息伊斯蘭
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

新台幣重貶 機械鋼鐵廠乘機搶單

2019-08-06 01:03

溫和調整 基本工資預期漲5%

2019-08-05 23:32

貿易戰再掀波瀾 多元資產抗震

2019-08-06 07:59

財經觀點／併購不為消滅對手 是為新創轉型

2019-08-05 23:30

陸客減 旅館住房率下探59%

2019-08-05 23:29

陳冲：討論基本工資 做好五基本功

2019-08-05 23:27

離岸風電國產化 跨大步

2019-08-05 22:54

法人認為：美元變數多 人民幣不宜長期持有

2019-08-05 22:36

強化充換電站安全 消保處：國家標準擬年底完成

2019-08-05 21:12

陸上變電站一口價包給東元 CIP拚國產化：能超買就超買

2019-08-05 20:26

韓國基本工資已是台灣2倍多 勞動部只求「溫和調漲」5％

2019-08-05 20:25

貿易戰轉貨幣戰 紡織廠早已南向布局

2019-08-05 20:12

5G遊戲規則說明會6日登場 NCC：3共有具體方向

2019-08-05 17:41

勞動部：108年時薪平均169元 教師最高304元

2019-08-05 17:28

埔里微型園區招商受挫 公告出售2年「招不滿」

2019-08-05 16:23

上半年網購營業額創新高 全年上看2000億

2019-08-05 14:41

提高基本工資 陳冲批：政客邀宴、企業埋單

2019-08-05 14:41

基本工資連漲？勞動部：溫和調整而已

2019-08-05 14:41

無關個人婚姻狀況 未婚生子也能申請生育給付

2019-08-05 14:23

勞保期間懷孕 退保仍可領生育給付

2019-08-05 14:22

亞泥礦權展延遭撤銷 環團籲經濟部放棄上訴

2019-08-05 13:12

基本工資調不調？ 勞動部：今年方向是溫和檢討

2019-08-05 12:07

東元攜手CIP 啟動彰芳西島風場陸上變電站建置

2019-08-05 11:57

桃機排班計程車服務升級 寶寶車隊、美少女車隊好貼心

2019-08-05 11:44

網購普及 電子購物業今年營收挑戰2000億元

2019-08-05 11:33

電池交換站事故頻傳 消保處籲速訂安全管理規範

2019-08-05 11:27

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03

習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21

人民幣破7元市場嚇趴 新台幣成交量創逾10年新高

2019-08-05 20:52

哈日族哭哭！新台幣貶破31.5元 日圓換匯成本大增

2019-08-05 10:02

埔里微型園區招商受挫 公告出售2年「招不滿」

2019-08-05 16:23

純網銀審查幕後 「將來銀行」不是最後一名

2019-08-05 17:44

鴻海7月營收3,980億元 創歷年同期新高

2019-08-05 20:02

最短命的董事？王志超上任一個月 即解任群創董事職務

2019-08-05 15:05

人民幣貶破七…台灣代工廠「鬆口氣」

2019-08-06 00:56

王志超董事解任 群創提出說明

2019-08-05 15:25

業績最好的星巴克在花蓮 累計營業額破6千萬

2019-08-05 19:36

新店寶興產業園區2021年完工 創150個工作機會

2019-08-05 14:25

股匯雙殺！新台幣爆量重貶2.52角收31.628元

2019-08-05 16:19

不肖業者三手法玩弄實價資訊 永慶：成交將揭露門牌

2019-08-05 15:02

貨幣貶值 電子製造商進補

2019-08-06 01:05

陳冲：純網銀是業務非機構 開放當鯰魚的代價太大

2019-08-05 17:04

面板雙虎第2季續虧 群創友達上週遭外資賣超

2019-08-05 18:55

電池交換站事故頻傳 消保處籲速訂安全管理規範

2019-08-05 11:27

新台幣重貶 工商團體：不健康貶值長期影響不利

2019-08-05 19:36

外資：美中貿易戰可能打十年

2019-08-05 10:39

桃機排班計程車服務升級 寶寶車隊、美少女車隊好貼心

2019-08-05 11:44

人民幣、台幣大貶 雙A獲利恐遭侵蝕

2019-08-06 01:04

溫和調整 基本工資預期漲5%

2019-08-05 23:32

純網銀三家都中獎 穆迪：台灣銀行發展呈「負面」

2019-08-05 10:54

法人認為：美元變數多 人民幣不宜長期持有

2019-08-05 22:36

力抗進口車 汽車業促引擎關稅減半

2019-08-05 23:33

勞動部：108年時薪平均169元 教師最高304元

2019-08-05 17:28

全台第三「AI人才培訓據點」落腳台南

2019-08-05 16:23

外資又落跑 7月淨匯出千億元

2019-08-05 18:08

新台幣重貶 機械鋼鐵廠乘機搶單

2019-08-06 01:03

砷化鎵三雄 全新穩懋宏捷科7月營收亮眼

2019-08-05 21:39

熱錢撤退 匯率跌勢還沒完

2019-08-06 00:52

韓國基本工資已是台灣2倍多 勞動部只求「溫和調漲」5％

2019-08-05 20:25

王志超股東會前賣股？群創：8月2日申報時得知

2019-08-05 15:24

銀行搶攻年輕客群 10歲以上都不放過

2019-08-06 06:01

保險信望愛國泰金大贏家 董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎

2019-08-05 19:14

亞泥礦權展延遭撤銷 環團籲經濟部放棄上訴

2019-08-05 13:12

貿易戰惹禍！新台幣大貶逾2角 日圓換匯成本飆

2019-08-05 12:10

國銀香港分行無罷工 但上班受阻有人請假

2019-08-05 11:56

熱錢落跑 台幣爆量32億美元

2019-08-06 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top