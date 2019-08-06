貿易戰再掀波瀾 多元資產抗震

2019-08-06 07:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）上周並非如市場預期開啟降息循環，加上美中貿易摩擦升級，市場避險情緒升溫，美股上周四大指數多以下跌作收；從資金流向觀察，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，除美股市場資金上周淨流入47.79億美元外，其餘各地市場資金多呈淨流出狀態。

安聯投信表示，美、中上周重啟談判，不僅沒有達成共識，美國總統川普更宣布將對中國輸往美國價值3,000億美金的商品加徵10%的關稅，兩國貿易對峙程度不降反升；而稍早Fed雖宣布降息1碼，但因主席鮑爾表示此舉不一定為降息循環起點，調性相對鷹派，導致美股上周連續三天收黑，其中標普指數單周跌幅約3.1%，為今年最大單周跌幅。

在其他市場部分，歐洲受到美中貿易摩擦加劇影響，泛歐600指數單周下跌2.46%，亞洲與新興市場則因日韓貿易爭端升溫與美中談判觸礁牽連，日本東證指數單周也小跌，MSCI新興市場指數下跌幅度更來到2.78%。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，在Fed上周宣布採取預防性降息，但對美國基本面仍持正面看法之後，市場原本仍在消化相關訊息，但接下來因美中貿易談判觸礁，川普總統宣布9月將對中國開徵新一輪10%關稅，市場再現震盪。

此外，日本也在2日內閣會議中，決定將南韓移出貿易優惠名單，這是繼7月初對南韓採取半導體原料出口管制後，新一波的貿易限制措施，隨著區域及全球貿易爭端烽火再起，下半年經貿展望恐出現雜音。

謝佳伶表示，上周在來自政經局勢的快速變化下，市場情緒略顯不安，本應因降息激勵的美國股市，首先在Fed表示此次作為不一定為一連串降息循環的開始後，預期落空而下跌，後雖於隔天開盤回神，但在川普關稅推文一出後再次收黑；在全球局勢愈趨複雜，情勢變化快速的此時，投資更應重視分散風險。

謝佳伶建議，此刻，宜藉由各式資產所具不同特性截長補短，強化保護；舉例來說，投資人可將包括成長股、可轉債與高收益債等多元資產組合作為核心配置，如此不但可在市場波動時藉由債券息收抵禦下檔風險，更可在市場回神時以成長股追求跟漲，靈活應對局勢變化。