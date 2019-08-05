法人認為：美元變數多 人民幣不宜長期持有

2019-08-05 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中美貿易戰停停打打、詭譎多變，金融市場也起伏不定，外匯投資操作不確定性高。凱基投顧資深經理劉建志分析，三大因素使人民幣長期偏貶，不宜大量長期持有；日圓走勢偏強；無論景氣轉好或轉壞，都有助金價上漲。

匯市交易員表示，雖然美元走強，但是美國總統川普動向難料又變化快速，中美說和好就和好，市場就會一夕變盤，風險仍高。美國已經不再升息，美元強勢的因素少了一個，只要經濟數據轉差，美元就有貶值的壓力，建議手中可持有一些美元，但不要存太多、太久，只要看價格好就賣出。

劉建志指出，近幾年中國大陸政策就是要發展內需，使進出口的國際收支占比持續下降；中國大陸直接投資的比率下降，資金不再湧入中國；中國大陸生產力的增幅跟不上勞動力成本的升高，也使廠商外移。

劉建志表示，上述三大因素都使人民幣長期走勢偏貶，加上大陸為刺激經濟不斷寬鬆降息，存款利率也持續下降，建議投資人人民幣持有部位要減少。

「中美貿易戰牽動美元後勢，」劉建志表示，各國央行近期紛紛降息灑錢，就是為了救景氣，使美元貶，歐元及新興市場貨幣升。但若美國啟動第三波貿易戰，就會造成未來景氣復甦的挑戰，使資金回流，美元走強。但無論風險市場受到挑戰使避險需求升高，或各國寬鬆奏效景氣持續復甦使通膨升高，都讓黃金走勢看漲。