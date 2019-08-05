陸上變電站一口價包給東元 CIP拚國產化：能超買就超買

2019-08-05 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（5）日宣布，將離岸風電併聯最後一哩路--陸上變電站，統包給東元電機，金額20億元。接著，CIP將在本月中旬與風電系統商三菱重工維特斯（MHI Vestas）發布國產化項目，力拚8月底向經濟部工業局提出國產化關聯計畫書。

CIP預計今年8月將提出2023年及2024年併網的共500MW國產化關聯計畫。CIP台灣區開發長許乃文表示，在國產化關聯計畫書獲經濟部通過後，CIP希望於今年9月完成離岸風電專案融資計畫。

CIP、東元電機今日舉辦簽約記者會。CIP台灣區執行長侯奕愷表示，CIP 的彰芳西島風場是肩負最大國產化責任的風場，CIP已從水下基礎、風機到海事工程持續簽約且規模不斷超標；只要是能符合本土化且具有融資可行性的，CIP便不遺餘力地投入。這次陸上變電站EPC統包，CIP高度肯定台廠陸上電力設備實力，與台廠在設計、製造和測試等方面的能力，因此統包給東元，盼能協助台灣加速推動離岸風電本土化。

CIP表示，原先政府要求開發商陸上變電站本土化僅需採購配電盤、開關跟變壓器三項零組件，比重僅占本筆訂單總額約25%，然而CIP整場下單，把彰芳西島兩座風場的陸上變電站從設計、採購到施工百分百委任東元執行，合約金額近20億元。工業局的協助下，東元預計於8月底完成陸上變電站土地租賃作業，9月初便可準備進入後續施工階段。工程預計明年初施工，2021年中竣工。

許乃文表示，近期CIP拚國產化，只要能國產化的，CIP都「超買、超做」。除了海事工程接連與台廠簽約外，連最困難的風機系統部分，CIP與風電系統商三菱重工維特斯（MHI Vestas）將在8月中旬召開記者會說明國產化項目，將讓台廠參與最高比重風機零組件製造。她表示，CIP也承造英國離岸風電，但CIP交付給台灣國產化項目，是英國所遠不及。