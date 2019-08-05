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韓國基本工資已是台灣2倍多 勞動部只求「溫和調漲」5%

2019-08-05 20:25經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部將在下周三（14日）召開基本工資審議委員會會。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛今（5）日表示，近三年的基本工資都是採「溫和調整」，調幅皆在4%至5%，今年的方向也應是如此。外界解讀，勞動部目標基本工資調幅約5%。

今年美中貿易戰雖為全球經濟前景帶來不確定性，但美中貿易戰也為台灣帶來轉單效應及台商回流熱潮，都有助於推升國內勞動市場薪資。惟，近期中國大陸凍結陸客自由行簽證核發，衝擊觀光餐飲零售業，商總已多次喊凍漲。不過主計總處則認為，調升基本工資，反而有助於刺激民間消費。

勞動部長許銘春日前表態，希望台灣擺脫低薪，照顧邊際勞工。換言之，基本工資將會持續調升。

而根據勞動部掌握，南韓近年積極調整基本工資時薪至8,590韓元，若含例假日加班的平均工時209小時計算，再換算成台幣，南韓基本工資月薪已來到51,520元，高於日本的47,520元（換算成新台幣）。

而台灣基本工資目前是23,100元，時薪150元，勞動部雖不主張劇幅調升基本工資，但也希望溫和調升基本工資。

黃維琛指出，最近連續多年，我國的基本工資都採約4%至5%的「溫和調整」，並未像韓國一調就是10%以上，避免對企業造成太大直接衝擊。在基本工資審議委員會上，勞動部都會讓產官政學的每位委員各自詳細論述，相信今年關於基本工資的討論，仍是會朝「溫和檢討」的方向努力。

對於前行政院長陳冲希望勞動部在調整基本工資前，先做好五項基本功。黃維琛表示，勞動部有確實掌握相關數據。今年的基本工資月薪為23,100元，受惠勞工約136萬，時薪也調整為150元，受惠勞工約45萬。而基本工資與所得中位數（或平均所得）的跨國比較，主計總處有相關資料。

黃維琛並強調，目前為止，確實並未發生調漲基本工資反倒影響邊際勞工就業的情形。近三年基本工資連連調漲，但失業率卻是從2016年的3.92%，一路下滑至2017年的3.76%，2018年則為3.71%。

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