基本工資調不調？ 勞動部：今年方向是溫和檢討

2019-08-05 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



勞動部8月中將召開基本工資審議委員會，針對前行政院長陳沖今（5）日喊話，要勞動部調整基本工資前應先有基本功夫。對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，「相關數據勞動部都有確實掌握」，並表示近三年的基本工資都是採「溫和調整」，今年的方向也應是如此。

黃維琛指出，今年的基本工資月薪為2萬3100元，受惠勞工約136萬，時薪也調整為150元，受惠勞工約45萬。此外，針對基本工資與所得中位數（或平均所得）的跨國比較，主計總處也有相關資料，勞動部都有掌握。

另外，針對陳沖提醒一旦基本工資超過自動化科技成本，反而加速邊際勞工退場，傷害到這些基本工資要保障的對象的說法。黃維琛則表示，雖然近三年基本工資連連調漲，但失業率卻是從105年的3.92%，一路下滑至106年的3.76%，107年則為3.71%，但到目前為止，確實並未發生調漲基本工資反倒影響邊際勞工就業的情形。