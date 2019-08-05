親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

基本工資調不調？ 勞動部：今年方向是溫和檢討

2019-08-05 12:07經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

勞動部8月中將召開基本工資審議委員會，針對前行政院長陳沖今（5）日喊話，要勞動部調整基本工資前應先有基本功夫。對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，「相關數據勞動部都有確實掌握」，並表示近三年的基本工資都是採「溫和調整」，今年的方向也應是如此。

黃維琛指出，今年的基本工資月薪為2萬3100元，受惠勞工約136萬，時薪也調整為150元，受惠勞工約45萬。此外，針對基本工資與所得中位數（或平均所得）的跨國比較，主計總處也有相關資料，勞動部都有掌握。

另外，針對陳沖提醒一旦基本工資超過自動化科技成本，反而加速邊際勞工退場，傷害到這些基本工資要保障的對象的說法。黃維琛則表示，雖然近三年基本工資連連調漲，但失業率卻是從105年的3.92%，一路下滑至106年的3.76%，107年則為3.71%，但到目前為止，確實並未發生調漲基本工資反倒影響邊際勞工就業的情形。

黃維琛並強調，連續多年，我國的基本工資都是採大約4%~5%的「溫和調整」，並未像韓國一樣一調就是10%以上，衝擊相對較大，而且在基本工資審議委員會上，也都會讓產官政學的每位委員各自詳細論述，他相信今年關於基本工資的討論，仍是會朝「溫和檢討」的方向努力。

勞動部8月中將召開基本工資審議委員會，針對前行政院長陳沖今（5）日喊話，要勞動部...
勞動部8月中將召開基本工資審議委員會，針對前行政院長陳沖今（5）日喊話，要勞動部調整基本工資前應先有基本功夫。 圖／聯合報系資料照片
分享

基本工資勞動部
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

電池交換站事故頻傳 消保處籲速訂安全管理規範

2019-08-05 11:27

東元攜手CIP 啟動彰芳西島風場陸上變電站建置

2019-08-05 11:57

亞泥礦權展延遭撤銷 環團籲經濟部放棄上訴

2019-08-05 13:12

桃機排班計程車服務升級 寶寶車隊、美少女車隊好貼心

2019-08-05 11:44

網購普及 電子購物業今年營收挑戰2000億元

2019-08-05 11:33

名家觀點／習慣全球的低利率年代

2019-08-05 00:39

鎖定印尼設廠…不銹鋼產業南向 國家隊成形

2019-08-05 00:08

不銹鋼新南向 喊組國家隊

2019-08-04 23:29

鋼廠南向／缺人缺錢 業界心慌慌

2019-08-04 23:25

鋼廠南向／救危圖存 不能再拖了

2019-08-04 23:24

高市拚種電 相中廠房及滯洪池

2019-08-04 23:23

本周指標／日經濟成長估放緩

2019-08-04 22:58

推綠能有成 高雄啟動光電計畫

2019-08-04 22:57

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

郭台銘親筆信感謝 老虎軍團宣布連署挺郭選總統暫停

2019-08-04 20:21

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

獨／韓國瑜團隊再添一主播 白喬茵任市府新聞局機要

2019-08-05 10:41

終於成功了！法發明家乘飛行滑板 橫越英吉利海峽

2019-08-04 15:34

3顆核彈 險滅了時力 但更恐怖的2股暗流來襲…

2019-08-05 08:00

私菸案風暴 國防部準備接收國安特勤「回軍」將領

2019-08-04 17:31

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

謝長廷否認謝維洲自殺住院 「他正努力過著常人生活」

2019-08-05 06:03

韓國瑜10萬人臉書後援會遭「翻群」 徐正文氣炸要直播

2019-08-04 17:09

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

逆子！討錢不成竟將輪椅母脫褲性侵 母仍求輕判兒

2019-08-04 22:18

U12世界盃／陳楷升好投又開轟 中華射日奪冠

2019-08-04 20:15

香港大罷工／今至少170班航班取消升降 國泰強烈建議旅客延遲非必要行程

2019-08-05 07:35

單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15

陸禁來台自由行 日媒趁勢大推：去台灣的好時機

2019-08-04 17:02

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

2019-08-05 10:32

特派直擊／香港大罷工 公共交通幾癱瘓

2019-08-05 09:36

利奇馬颱風生成！北部東半部 周四、周五慎防大雨

2019-08-04 15:47

利奇馬颱風最快今生成！ 恐影響台灣天氣 周四最關鍵

2019-08-04 14:31

郭台銘親筆信為脫黨選總統踩煞車？ 劉宥彤：沒干涉連署

2019-08-04 20:50

2020總統大選誰勝出 命理師說他運勢旺最有機會

2019-08-05 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top