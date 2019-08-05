東元攜手CIP 啟動彰芳西島風場陸上變電站建置

2019-08-05 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元今(5日)與風電商哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽署陸上變電站統包合約，將在彰濱工業區興建陸上變電站，將CIP所負責開發的彰芳、西島相鄰兩個風場的發電，併入台電變電所，委託東元執行，合約金額近20元。

這是CIP在台灣首座離岸風場陸上變電站的正式合約，未來將由東元電機擔任工程統包，雙方也將結合中下游供應商共同施作，並採購本土廠商生產製造的主要電力設備，全力支持離岸風電國產化的目標。

CIP申請的「彰芳風場」及「西島風場」兩處風場，滿發發電量加總為600MW容量，變電站位於彰濱工業區內的「離岸風電陸上設施專區」。

整體規劃第一階段的100MW將於2021年底聯網發電，第二階段500MW將於2023年聯網。東元將承攬引接上岸的海纜，整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路。

東元表示，陸上的變電設施在離岸風場的建置工程內，雖是在陸地上的設施，但仍須針對海岸高溫潮濕多鹽的環境，提出解決方案。東元擁有變電站統包工程的豐富經驗，及自有電力設備等優勢，而在這次的承攬案中，東元將採遠端監控，建置成無人變電所。主要設備全部採用台灣製造商，也包含東元生產的電力設備。

陸上變電站是離岸風場中重要的基礎設施之一，也是離岸風場最先動工的項目。

CIP台灣區執行長侯奕愷表示，高度肯定台灣堅強的陸上電力設備實力，與台廠在設計、製造和測試等方面的能力，因此統包給東元電機，以扶植台灣本土廠商跨足離岸風電。

東元則指出，會優先採購台灣產製的陸上變電站的所有機電設備零件，以及選用本土的土木施工協力廠商。初步估算佔承攬金額約98%以上，正式開工會在2020年初。