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東元攜手CIP 啟動彰芳西島風場陸上變電站建置

2019-08-05 11:57經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）今（5）日與風電商哥本哈根基礎建設基金（CIP），簽署陸上變電站統包合約，合約金額近20億元，將在彰濱工業區興建陸上變電站，將CIP所負責開發的彰芳、西島相鄰兩個風場的發電，併入台電變電所。東元表示，未來東元擔任工程統包，預計2020年初正式開工，2021年中竣工。

CIP申請「彰芳風場」及「西島風場」兩處風場，滿發發電量加總為600MW容量，變電站位於彰濱工業區內的「離岸風電陸上設施專區」。整體規劃第一階段的100MW，將於2021年底聯網發電，第二階段500MW，將於2023年聯網。東元將承攬引接上岸的海纜，整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路。

此為CIP在台灣首座離岸風場陸上變電站的正式合約，東元指出，陸上的變電設施在離岸風場的建置工程內，雖是在陸地上的設施，但仍須針對海岸高溫潮濕多鹽的環境，提出解決方案。

東元擁有變電站統包工程的豐富經驗，及自有電力設備等優勢，在這次的承攬案中，將採遠端監控，建置成無人變電所。主要設備全部採用台灣製造商，也包含東元生產的電力設備。

東元也說，目前規劃氣體絕緣開關設備（GIS）於觀音廠生產，電控盤湖口廠有做，沒有做的是電表跟變壓器。接下來會優先採購台灣產製的陸上變電站的所有機電設備零件，以及選用本土的土木施工協力廠商，初步估算占承攬金額約98%以上。

陸上變電站是離岸風場中重要的基礎設施之一，也是離岸風場最先動工的項目。CIP台灣區執行長侯奕愷表示，高度肯定台灣堅強的陸上電力設備實力，與台廠在設計、製造和測試等方面的能力，因此統包給東元，以扶植台灣本土廠商跨足離岸風電。侯奕愷進一步指出，CIP彰芳西島計畫是目前全亞洲最大規模，本土化比重最高的計畫，目前已正式展開專案融資。

東元今天與風電商哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽署陸上變電站統包合約，東元總經理...
東元今天與風電商哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽署陸上變電站統包合約，東元總經理連昭志（右）代表出席簽約。記者蔡銘仁／攝影
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東元離岸風電
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