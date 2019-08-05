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「菜市場金馬獎」評核啟動 劉克襄領軍評審團

2019-08-05 11:55經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部今（5）日舉行2019年「品牌市集/優良市集/樂活名攤」評核起跑記者會，即將於8月邀請專家學者進行實地評核。經濟部中部辦公室指出，今年全台共有25處公有市集、291處攤鋪經地方政府推薦參加中央評核，爭取星級榮譽，評核結果將於10月份揭曉。

此外，今年度為擴大地方政府參與，經濟部也授權各縣市政府自行辦理一、二、三星自評，六都均積極推動爭取，今年摘星總數可望再創新高。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，經濟部辦理優良市集、樂活名攤評核計畫已屆十年，共評選出215處優良市集、3,375處樂活名攤，其中包含17處品牌市集、24處四星優良市集、10處五星樂活名攤。

值得一提的是，今年評審團特別跨域引進實務專家，擴大社會參與，除了學界老師、市場輔導專家外，也邀請到中央社董事長劉克襄擔任評審團主席，以及良食究好執行長吳季衡、范特喜微創文化創辦人鍾俊彥、有方文化社長余宜芳、凡止文創設計總監徐璽、和作家楊路得加入評審團陣容，在星等評核之外，期以更多元的角度，提供市集及攤商發展建議。

劉克襄今也在記者會中指出，傳統市場是城市中最深入生活的公共空間，新鮮的食材、獨特的口味、多元的商品，是家庭日常採買重要的場域。這幾年在經濟部的投入下，傳統市場持續改善，不管是環境的舒適度、市集的特色行銷，或是攤商的品牌經營，都逐漸融入創新的經營思維，傳統市場在現代化的過程中，如何保留「接地氣」的差異化特色，延續生活美學、人情味，打造專屬於的「傳統市場」的品牌，這是今年度評審團在評核作業中，期待能看見的「台灣真味」。

為提升傳統市場之競爭力，打造市集品牌，經濟部自99年起，逐步輔導全台傳統市場之軟硬體建設，除了輔導資源的投入，也透過評核機制，鼓勵市集提升，並引導地方政府規劃傳統市集發展策略。其中，青年正是翻轉市場的動力，經濟部近年來更推動扶植青創與二代攤商，鼓勵青年創新經營，並加強美感設計與美食行銷，打造市集亮點名攤，吸引消費者走入市場。

去年更誕生了首批五星樂活名攤，同時，經濟部近年來在計畫中也推動「品牌市集」認證，鼓勵市集思考發展定位，今年度共有台北市大直市場、四平街臨時攤販集中區；新北市金龍市場、汐止觀光公有攤販集中區；桃園市大園市場；台中市霧峰市場、清水第一市場；台南市虎尾寮市場、佳里中山市場等9處市集將爭取今年度品牌市集的認證。

今年度更修訂機制，鼓勵具備品牌市集認證之市集，進一步挑戰「五星優良市集」認證，台北市士東市場、台北市華山市場、新北市瑞芳美食廣場、台中市逢甲觀光夜市攤販集中區等四處市集，將成為第一批挑戰五星優良市集的傳統市集。

經濟部傳統市場觀光
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