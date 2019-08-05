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電池交換站事故頻傳 消保處籲速訂安全管理規範

2019-08-05 11:27經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近期電動機車電池交換站的電池爆裂彈飛及冒煙起火事故頻傳，行政院消保處今（5）日表示，意外雖未造成人員傷亡，但為避免類此事故再次發生，行政院指定經濟部擔任「電動車充換電站」的中央目的事業主管機關，並請經濟部儘速研訂安全管理規範及消費者保護措施。

消保處指出，電動機車具有低噪音、不會排放廢氣的優點，再加上經濟部為落實節能減碳政策，至111年12月10日止，補助民眾購買電動機車及補助業者設置充換電站，因此，掀起電動機車購買熱潮，而各家業者也積極廣設充換電站，以提供車主騎乘便利的服務。

但，近期在台中市與桃園市先後發生Gogoro電動機車電池交換站的電池爆裂彈飛及冒煙起火兩起事故，雖未造成人員傷亡，卻也顯露出「電動車充換電站」的管理漏洞。

消保處表示，依照現行法規，車輛安全由交通部審查把關，電動機車電池及充電器，為應施檢驗產品，經濟部訂有檢驗標準，充電站設備則正由經濟部研擬國家標準，最快於今年底前完成。

但，對整體「電動車充換電站」的管理，目前卻僅有經濟部針對接受補助的充換電站，依「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」抽驗產品結構、性能、安全性、品質管理能力及緊急事故應變能力，但補助屆期後的管理無以為繼。況且，未申請補助的充換電站，無須接受經濟部抽驗，形成管理漏洞，在在顯示充換電站缺乏整體完善的監督管理。

為防患未然，消保處認為，政府應該有權責機關，對「電動車充換電站」的設施與場域安全建立完整的管理機制。經召開會議後，指定經濟部為電動車充換電站之中央目的事業主管機關。並請經濟部應充分評估充換電站所在地點，例如社區住宅、超商百貨、加油站等的風險因素，結合消防及公共安全法規，制訂整體性安全管理規範與配套措施，落實維護消費者的安全與權益。

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