因應陸客縮減 林佳龍：擬以行政手段鬆綁印、菲客入境

2019-08-03 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



中國大陸官方限制自由行陸客來台旅遊，交通部長林佳龍今（3）日指出，陸方每次選前都會操縱觀光客，因此政府有應變計畫，他指出，目前政府也正考慮對印尼、菲律賓等國，透過行政手段鬆綁觀光客入境規定。

林佳龍接受民視《新聞觀測站》節目專訪，主持人問中國大陸限制自由行旅客來台，甚至團客也可能會被縮減。林佳龍表示，每次選舉前，大陸都會操縱觀光客，已經不是第一年，這是預測得到的。

林佳龍指出，政府提早研判此事，因此在三、四個月前，蔡英文總統就有關心、行政院長蘇貞昌有指示，交通部透過觀光局也有方案，所以當陸方宣布限制自由行遊客時，政府就可馬上推出擴大國旅的秋冬遊。

林佳龍表示，對此政府也有應變計畫，因此擴大國內旅遊，投入36億元預算，推出「國旅秋冬遊獎勵方案」，且其實這幾年在擴大國際觀光客來台部分，也大有進展。

林佳龍說明，陸方去年也有限制觀光客，政府就從國際旅客補回來，因此過去四年國際觀光客人次都突破千萬，反而陸客比例減少，其實這樣比較健康。

林佳龍直言，過去在馬總統執政時期，2014年陸客來台約480萬人次，占總入境觀光客約四成，直到2018年陸客降到269萬人次，但國際觀光客增加，總人次從美、日、港、澳補回來，這樣調整是好的。

林佳龍坦言，觀光、旅行業當然會因此受損，因此要有因應措施，吸引國際觀光客。他舉例，以東南亞國家來說，如給予泰國、越南等國家免簽，觀光客增加許多，目前也考慮透過行政手段，鬆綁印尼、菲律賓等國觀光客入境規定。