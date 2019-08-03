陸限縮自由行 林佳龍：舒適秋節就安排體驗台灣美好

2019-08-03 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



交通部長林佳龍今（3）日指出，中國大陸旅客觀光客比例從2015年的將近40%減少到25%，國際觀光客造訪台灣總人次卻是逐年攀升，顯示大陸以外國家旅客人次與比例都提高，「9到12月、舒適的秋冬季節，就安排體驗台灣的美好吧！」

林佳龍在臉書展示一張圖表，顯示從2015年至2018年，陸客來台人次呈現緩降，分別是418.4萬、351.2萬、273.3~269萬人次；而國際台來總人次，則呈緩升趨勢，分別是1,043.9萬、1,069萬、1,073.9~1,106.6萬人次。

林佳龍指出，陸客佔所有國際觀光客比例由年2015的接近40%減少到25%，人數從351萬減少到269萬；但國際觀光客造訪台灣總人次卻是逐年攀升，從1,043萬增加到1,106萬，顯示大陸以外國家旅客人次、比例都提高。

林佳龍直言「雞蛋不能放在同個籃子裡」，要分散風險。

從高度依賴大陸，移轉到加強日韓、港澳、東協、歐美與其他國家的宣傳，是近幾年的政策，也已經看到成效，為因應多次大選前大陸都會限縮旅客來台，政府也有腹案。