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陸限縮自由行 林佳龍：舒適秋節就安排體驗台灣美好

2019-08-03 15:33經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

交通部長林佳龍今（3）日指出，中國大陸旅客觀光客比例從2015年的將近40%減少到25%，國際觀光客造訪台灣總人次卻是逐年攀升，顯示大陸以外國家旅客人次與比例都提高，「9到12月、舒適的秋冬季節，就安排體驗台灣的美好吧！」

林佳龍在臉書展示一張圖表，顯示從2015年至2018年，陸客來台人次呈現緩降，分別是418.4萬、351.2萬、273.3~269萬人次；而國際台來總人次，則呈緩升趨勢，分別是1,043.9萬、1,069萬、1,073.9~1,106.6萬人次。

林佳龍指出，陸客佔所有國際觀光客比例由年2015的接近40%減少到25%，人數從351萬減少到269萬；但國際觀光客造訪台灣總人次卻是逐年攀升，從1,043萬增加到1,106萬，顯示大陸以外國家旅客人次、比例都提高。

林佳龍直言「雞蛋不能放在同個籃子裡」，要分散風險。

從高度依賴大陸，移轉到加強日韓、港澳、東協、歐美與其他國家的宣傳，是近幾年的政策，也已經看到成效，為因應多次大選前大陸都會限縮旅客來台，政府也有腹案。 

林佳龍表示，為了不讓觀光業孤軍奮戰，交通部觀光局會強化對其他國家行銷台灣觀光；另外，在秋冬季推出促進國旅的措施，搭配經濟部商圈及觀光工廠、農委會休閒農場等促進消費措施，彌補陸客的缺口。

交通部長林佳龍展示近年國際旅客與中國大陸旅客來台人次的變化統計圖。圖／取自林佳龍...
交通部長林佳龍展示近年國際旅客與中國大陸旅客來台人次的變化統計圖。圖／取自林佳龍臉書
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