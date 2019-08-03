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中元普渡商機旺 全聯、家樂福估業績將破百億大關

2019-08-03 11:41經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

川普再揮加徵關稅大刀，美中貿易戰升溫對全球景氣的不確定性再度造成嚴重衝擊，卻意外炒熱今年中元節的採購商機。業者表示，「因為拜拜不能省」，再加上台商回流更刺激需求，全國最大量販通路家樂福和超市龍頭全聯紛紛表示，今年的中元節業績，都將衝破百億大關。

家樂福指出，今年假日的線上購物一天就可以接到約300張訂單，且多是公司單。全聯的全國鋪桌場次去年超過300場，今年預計可再增加一成以上，其中光中部單間宮廟大單就達到6,000份。同時，今年也是PX Pay首次迎戰中元節，全聯也祭出高額回饋，最高回饋15%。

今、明二天是農曆七月「鬼門開」的第一個周休假日，量販業者全面備戰中元節這個下半年最重要的大檔期。家樂福指出，今年中元節促銷活動反應確實相當熱，尤以線上購物業績成長最為明顯。家樂福公關經理林夢紹表示，開跑至今二周今年的中元節業績明顯成長，尤其在線上購物部分已較平日多出七成，預期今年中元普渡整體EC業績可較去年同期大增50%，而在滿額贈折價券部分，家樂福則預估今年折價券將送出高達2億元。

量販業者的中元普渡商機，連銀行業者也看好。今年愛買的合作銀行就多達23家，較去年再增加5家，且在「通路為王」的時代下，今年量販業者紛紛要求合作銀行需以現金券作為回饋，愛買今年的銀行回饋現金預計將比去年多一倍，家樂福則是預估銀行的滿額禮券將送出超過1000萬。

愛買今年投入中元節的促銷回饋資源也比春節過年檔期再突破3000萬，堪稱歷年來最多，結合的銀行回饋也是史上最多家，愛買行銷部資深經理王佳慧表示，預計今年中元整檔期接下來可望較去年成長3~4成。

且愛買還將自今（3）日起展開第二波促銷，再強打5天日購9折，於8月3日（周六）、8月4日（周日）、8月10日（周六）、8月11日（周日），以及8月14日（周三）再推出第二波HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋+刷指定銀行最高送500，以及23家銀行滿額及分期禮。

此外，百貨超市也看好中元節商機，SOGO百貨今年也加入中元節戰局，主推人氣餅乾買一送一，還有果汁箱購促銷活動。

美廉社則鎖定中元普渡最重要的泡麵、飲料、米油、餅乾、罐頭等，推出超過500項商品促銷優惠。美廉社表示，中元期間，最受歡迎的仍以澎湃豐富大量為主，包裝餅乾、常溫飲料及泡麵類，銷售更是較平日提升一成，尤其大包裝零食餅乾，更是倍數成長，因此，商品規格選擇中，今年增加了近二成中元應景包裝，共40多支商品，占比最大鎖定大包裝休閒零食，另外碳酸飲料、零食、泡麵、罐頭等，也推出成箱優惠及多組數特價。

川普再揮加徵關稅大刀，美中貿易戰升溫對全球景氣的不確定性再度造成嚴重衝擊，卻意外...
川普再揮加徵關稅大刀，美中貿易戰升溫對全球景氣的不確定性再度造成嚴重衝擊，卻意外炒熱今年中元節的採購商機。 圖／美廉社提供
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