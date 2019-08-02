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美中貿易戰再開打 學者：台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 19:39聯合報 記者張語羚╱即時報導

美國總統川普宣布，將自9月1日起對中國3千億美元商品課徵10％的關稅。台經院景氣中心主任孫明德分析，台灣下半年經濟因基期較低，經濟成長率可能維持不錯表現，但機械、光學及電子出口的表現均不理想，又面臨股市波動、陸客限縮等，將影響民間消費信心；而5、6月新台幣匯率波動大，外銷及金融受到衝擊，如今新一波貿易戰恐將再度衝擊匯率，各項因素讓台灣經濟猶如洗三溫暖。

孫明德指出，美國對中國大陸的關稅逐漸走向「課好課滿」的狀態，美中貿易戰繼續打下去，對台灣有好有壞，好處是回流投資台灣的台商增加，今年上半年我對美國的出口也提高了17.4％，上半年資通訊產品出口則成長了19.3％，這是在數據上相對亮點的部分。

不過孫明德也提醒，金屬、塑橡膠、化學等產品的負面衝擊，今年上半年出口衰退超過一成，機械、光學及電子業的表現也不理想；再者，今年5、6月新台幣匯率波動大，外銷及金融產業都受到影響，川普發起的新一波貿易戰，恐將再衝擊亞洲匯率，且近期聯準會可能降息， 匯率方向不明確，央行及廠商的挑戰也將大於第二季。

中央研究院經濟研究所研究員周雨田也說，美中貿易戰目前觀察下來，全球貿易量減少，負面衝擊相當大，對台灣而言，雖有轉單效應顯現，但整體來說負面衝擊大於正面影響，雖然上半年已有超過百家在陸台商回流，不過下半年是否持續這個態勢還是未知數，且就算台商持續回流，還是無法抵消美中貿易戰對台灣的負面衝擊。

不過周雨田強調，川普接下來要面對大選，應不會希望讓美中貿易戰越演越烈，不排除川普這次是「故技重施」，先發布消息過一陣子再實施，既是警告也是威脅中國大陸，而中國大陸當然也不會希望美中貿易戰持續擴大，因此在美國真正對中國大陸3千億美元商品課徵關稅前的一個月，整體變數還是相當大。

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