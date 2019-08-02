親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台灣民眾黨2.0：柯文哲消費歷史的指標性案例

評／郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋

美中貿易戰再開打 經濟部：業者早有準備

2019-08-02 19:38聯合報 記者張語羚╱即時報導

美國總統川普宣布，將自9月1日起對中國大陸價值約3千億美元的商品，課徵10％的關稅。經濟部次長王美花今受訪時指出，我國廠商早已在5月時就有預先做準備，並以可能課徵百分之十關稅的方式因應，及早開始分散全球佈局。

王美花表示，新一波關稅清單對台灣影響較大的是手機、筆電、機械等，筆電供應鏈早已啟動全球生產線轉移，手機則是因為不少供應鏈在中國大陸，廠商還在思考因應的策略；玩具、鞋類、成衣等民生消費品部分，對台灣的影響不大，主因多數台灣廠商早已將主要生產線拉到越南等東南亞國家，美中貿易戰先前形成的轉單效應早已讓部分廠商的越南產線趕工趕不完了。

貿易局則分析，由於電子產品及民生消費品多與跨國供應鏈緊密連結，對在陸台商之營運與出口及對台灣中間財輸往中國大陸皆造成影響，並將加速全球供應鏈重新調整；初步評估，此次美國對中國大陸課徵關稅，將直接衝擊手機及筆電代工品牌之業者及相關供應鏈；機械業則會因中國大陸經濟滑落風險增加，企業投資趨緩，而導致訂單減少；紡織產業則因在大陸台商大部分已全球佈局，訂單已轉移到其他國家。

貿易局認為，美中貿易衝突持續且有長期化趨勢，全球經濟及貿易下滑風險提高，因我國對貿易依賴程度高，經濟成長可能受到衝擊，今年1～6月，我國對全球出口衰退3.4％，其中對中國大陸出口衰退9.1％，不過同期對美國出口成長17.4％，特別是資通訊產品成長最多，顯示我國企業已展開因應布局。

關稅筆電
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美中貿易戰再開打 學者：台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 19:39

貿易戰兩面刃！台廠筆電、智慧型手機 衝擊最大

2019-08-02 14:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

選股新顯學／分散投資 確可規避非系統性風險

2019-08-02 14:28

7個月累計102家台商回流 今天又4家返台投資74億元

2019-08-02 14:26

美中貿易戰火升溫 台廠必須認清這件事

2019-08-02 12:47

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 10:26

觀塘案退席環委 全未獲續聘

2019-08-02 00:03

熱門文章

高通財測失色 台積沒在怕

2019-08-01 23:36

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.94角收31.376元

2019-08-02 16:36

孫明德：川普再揮大刀 台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 10:47

哈日族捶心肝！日圓換匯價 飆33個月來新高

2019-08-02 13:05

大立光產能滿載 高薪徵人

2019-08-01 23:39

秋冬旅遊補助 還有第二波

2019-08-02 00:02

華為強攻5G 台系鏈帶勁

2019-08-01 23:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top