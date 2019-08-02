美中貿易戰再升溫 經濟部：將衝擊手機及筆電代工業

2019-08-02 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



美國總統川普於美東時間8月1日推文表示，將自今年9月1日起，針對中國大陸其餘3,000億美元輸美產品加徵10%關稅。經濟部今（2 ）日評估，將直接衝擊手機及筆電代工品牌之業者及相關供應鏈。

經濟部表示，由於電子產品及民生消費品多與跨國供應鏈緊密連結，對在陸台商之營運與出口，以及對台灣中間財輸往大陸皆造成影響，並將加速全球供應鏈重新調整。

經濟部初步評估，將直接衝擊手機及筆電代工品牌之業者及相關供應鏈；機械業則會因大陸經濟滑落造成風險增加，企業投資趨緩，進而導致訂單減少；紡織產業則因在大陸台商大部分已全球佈局，訂單已轉移到其他國家。

經濟部表示，目前多數產業已經展開因應措施，後續將視美中貿易談判進展及美方正式採取加稅行動後，進一步評估可能影響。

經濟部表示，美中貿易衝突持續且有長期化趨勢，全球經濟及貿易下滑風險提高，因我國對貿易依賴程度高，經濟成長可能受到衝擊，本年1-6月，我對全球出口衰退3.4%，其中對中國大陸出口衰退9.1%，惟同期對美國出口成長17.4%，特別是資通訊產品成長最多，顯示我國企業已展開因應布局。

經濟部長沈榮津近日邀請產業公協會親自召開多場產業座談會，了解產業面臨挑戰及可能影響，因應產業需求提供必要支援。後續經濟部將與我國業者保持聯繫，密切關注美中貿易談判情勢及可能的影響，加速推動台商回台投資方案，並協助有意願移轉生產基地至新南向國家之業者，順利調整布局及生產模式。

美國總統川普於美東時間8月1日推文表示，將自今年9月1日起，針對中國大陸其餘3,000億美元輸美產品加徵10%關稅，惟美國貿易代表署（USTR）尚未正式發布聯邦公報。