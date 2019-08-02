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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

外媒譽嘗試改變世界的三大發明之一 業者擴大投資台灣

2019-08-02 17:32經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（2）日召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，核准亞拓醫療器材、鉑川公司、邦昌金屬等三案，總計投資逾10億元，帶動130個本國就業機會。

經濟部指出，亞拓醫療是台大醫生以創意發明改寫人生劇本的勵志故事，創辦人洪偉禎當年擔任台大腦神經外科醫師時，參加美國史丹佛大學「設計創新服務」課程，以解決尿失禁患者生活痛點為研究主題，人生意外大轉彎，放棄醫生光環與金飯碗，毅然走上創業之途。

亞拓開發的人性化新式導尿管，大幅降低病患尿道感染風險，提昇患者生活品質，CNN Money網站曾譽為「嘗試改變世界的三大發明之一」，連續三年獲得德國IF設計發明獎，取得多國專利與美國及歐盟 CE 上市許可，美國子公司並獲得史丹佛新創基金投資占股10%，目前與美國史丹佛大學、台灣知名大學、國際醫材廠與國內硏究機構皆有密切合作關係。

亞拓以台灣為研發及營運總部，美國為主要市場，今年成功打入北美第一大醫藥批發商美商麥克森公司（McKesson Corporation）供應鏈，並逐步擴展歐洲市場。

為了提升產品良率，亞拓將投資5.5億元在目前竹北生醫園區基地建置新廠，導入智慧化及自動化系统，把委外代工產線轉為自行生產，使台灣成為「全球硏發製造中心」，並招聘45位本國人才，配合政府「5+2產業創新計畫」，共同推動台灣成為「亞太生醫研發產業重鎮」。

此外，台灣有著「螺絲王國」的美譽，儘管美中貿易戰如火如荼，台灣螺絲產業卻逆勢成長，品質精良深獲歐美大廠信賴，產值與外銷金額屢屢締造新猷，已經超越美國成為全球第三大螺絲出口國。

鉑川公司雖然規模不大，仍然獲得美國第二大五金進口商Hillman的全球最大供應商訂單，將投資1.5億元在高雄市燕巢區擴增螺絲製造產線，引進自動化機械設備，力拚智慧製造轉型升級，強化國際競爭力，將可創造40個本國就業機會。

另一方面，冷間鍛造是金屬成型不可或缺的精密工業技術之一，成立35年的邦昌金屬，以其專業冷鍛技術與高自動化生產翻轉傳統產業3K印象，產品精度廣獲肯定，在汽機車、自行車、電動工具、農機等零件素材鍛造市場樹立良好口碑。

為了擴增產能、提高産線自動化比例並持續開發新產品，邦昌計畫投資超過3億元興建斗六新廠擴增金屬素材鍛造產線，增加10個智慧化工作站以提升產品品質與營運能量，將帶來40個本國就業機會。

經濟部指出，為了協助國內中小企業加速升級轉型，「中小企業加速投資行動方案」自今年7月1日啟動，迄今已經通過五家中小企業，總計投資超過17億元，創造447個本國就業機會。

經濟部
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