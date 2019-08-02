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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

貿易戰延燒 經濟部：手機、筆電代工和機械業都遭殃

2019-08-02 17:05經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美國川普總統宣布，自9月1日起將對中國大陸其餘3,000億美元輸美產品加徵10%關稅。根據經濟部初步評估，將直接衝擊手機及筆電代工品牌的業者及相關供應鏈；機械業則會因為中國大陸經濟滑落風險增加，企業投資趨緩，導致訂單減少。

經濟部貿易局指出，美國今年6月間就對中國大陸輸美價值3,000億美元產品是否加徵關稅舉行多場公聽會，支持及反對立場者兼而有之，但美國貿易代表署（USTR）尚未正式發布聯邦公報。

本次加徵關稅產品可能包括手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、農牧礦，以及玩具、鞋類、成衣等民生消費品。

貿易局指出，由於電子產品及民生消費品多與跨國供應鏈緊密連結，對於在陸台商的營運與出口，以及對台灣中間財輸往中國大陸均有影響，並將加速全球供應鏈重新調整。

根據經濟部初步評估，將直接衝擊手機及筆電代工品牌的業者及相關供應鏈；機械業則會因為中國大陸經濟滑落風險增加，企業投資趨緩，導致訂單減少；紡織產業則因多數台商已在全球佈局，訂單轉移至其他國家。

貿易局指出，目前多數產業已經展開因應措施，後續將視美中貿易談判進展及美方正式採取加稅行動後，進一步評估可能影響。

貿易局也說，美中貿易衝突持續且有長期化趨勢，全球經濟及貿易下滑風險提高，由於我國對貿易依賴程度高，經濟成長可能受到衝擊，今年1-6月我對全球出口衰退3.4%，其中對中國大陸出口衰退9.1%，但同期對美國出口成長17.4%，特別是資通訊產品成長最多，顯示我國企業已展開因應布局。

經濟部表示，後續將與我國業者保持聯繫，密切關注美中貿易談判情勢及可能的影響，加速推動台商回台投資方案，並協助有意願移轉生產基地至新南向國家的業者，順利調整布局及生產模式。

此外，經濟部也會持續落實「五加二」產業創新計畫，協助產業以智慧化來提升附加價值及競爭力，強化運用數位行銷及貿易推廣活動，協助業者分散出口市場，並且加強貿易監測及出口管理以防止違規轉運，持續協助台商因應。

經濟部台商
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