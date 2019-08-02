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圓展雲端視訊會議攝影機 獲InfoComm China最佳產品獎

2019-08-02 15:53經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓展科技（3669）4K USB雲端視訊會議攝影機AVer CAM540，以其新穎外型和創新優異的功能再創佳績，獲頒2019 InfoComm China最佳產品獎（Best of Show）。該獎項由《InfoAV China》雜誌統籌，邀請專業系統工程師、業界顧問依安裝簡易性、產品性能、價格等準則進行評分，評選出展會上最具代表性的創新產品。

圓展表示， CAM540以獨家創新技術，從眾多參展作品中脫穎而出。AVer CAM540搭載16倍變焦PTZ鏡頭、4K超高畫質影像和獨家SmartFrame技術，使用者無需中斷會議，即可透過臉部自動偵測、智能自動對焦進而調整畫面大小，將所有與會者置於畫面中央。

提供Analytics API（應用程式介面 Application Programming Interface），讓企業或會議軟體服務商，可依照與會人數和實際開會時間，分析每間會議室的使用情況。

繼德國紅點設計獎、美國BIG創新獎後，AVer CAM540憑其兼具創新、優異的功能與外型，再奪國際重量級獎項，充分顯示圓展在USB雲端視訊會議攝影機的設計成就。圓展將持續秉持創新的理念，持續研發高品質的視訊會議解決方案，提供企業更具效率且彈性的溝通協作體驗。

圓展紅點設計獎
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