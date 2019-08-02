衝「台灣在地好店」 美國運通卡回饋比例達11%

2019-08-02 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「台灣在地好店」有哪些？ 由美國運通舉辦的「台灣在地好店」活動今年邁入第三年，全台精選店家數目標比去年提升30%，即日起至2020年7月15日，持任一美國運通卡，於「台灣在地好店，刷卡折現金」指定精選店家單筆消費滿NT$888（含）或以上，可立即享NT$100元折扣優惠，回饋比例高達11%，不只提供消費者現折優惠，同時也為商家帶動商機。

美國運通指出，今年的「台灣在地好店」活動除了店家數量變多，種類也更多元，從餐飲、購物、美妝店、生活百貨、超市、車行到通訊行，一應俱全。今年更首次與3C影音商家合作，即使是需購買高單價影音商品的卡會員也可享有現金折抵。

同時，今年還有更多「特色小館」及「文青商店」參與活動，其中包含深受大家喜愛的廣富號手製帆布包、天下三絕、泉發蜂蜜、總裁牛肉麵、太陽堂老舖、福利麵包、爐鍋咖啡及鴻昌相材行等。

除了推出「台灣在地好店，刷卡折現金」活動之外，美國運通也在台舉辦特約商座談會，邀約各界專業人士分享成功經驗，並邀請特約商及其他商家一同參與座談會，激發在地創新火花。