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路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

上半年國內投資總額九年新高 下半年交易量估持平

2019-08-02 13:33經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

根據仲量聯行最新《2019第2季全球資本流動報告》指出，2019上半年，亞太地區不動產交易量達到860億美元。放眼全球，亞太區是唯一較去年同期成長6%，展望下半年，漲勢較緩和，但預料投資水平將創2019年新高。

至於國內情況，今年上半年國內投資總額已為九年來新高，且適逢國內將迎來總統大選等原因，市場更添不明朗因素，預計今年不動產交易量僅與去相當。

仲量聯行亞太資本市場執行長Stuart Crow指出，因為全球市場的收益收緊，尤其是歐中及美國市場；投資人為了尋求更高回報，不得已轉向國外市場。而隨著投資人追求更直接的獲利、更長期穩健的合作，可以觀察到亞太地區的大宗交易，多以合資公司為主。

舉例來說，仲量聯行最近獨家代理「馬新公司」（M+S Pte. Ltd.）旗下的「雙景坊」（DUO Tower）與DUO Galleria；這2筆物件都是新加坡市區最新地標，前者是A級商辦，後者是零售商場。

最後由安聯不動產（Allianz Real Estate）攜手香港私募地產基金Gaw Capital，出資11.7億美元收購。

對此，Stuart Crow說：「這筆交易反映出，該地區吸引國際保險資本的實力；未來六至九個月，我們相信，保險基金的需求還會持續推升。」仲量聯行台灣董事總經理趙正義也表示，主要經濟體央行降息下，不動產將持續為投資人資金保值及避險的主要管道。

根據仲量聯行數據，對比疲軟的2018年，2019上半年新加坡的不動產投資幾乎翻倍，且受惠大規模交易，商辦仍是不動產交易裡的冠軍。

2019年初迄今，收購金額已逼近46億美元，預計今年將刷新近十年高點，並超越美國2018年（30億美元）、2017年（47億美元）的交易額。

至於國內方面，趙正義指出，由於商用地產投資市場上，同時具備理想價格與投報率的物件有限，因此，價格合理及區位良好的物件出現時，投資方把握機會出手。壽險業也積極把握機會取得完整大樓產權，除增加租金收入外，未來執行都更也相對單純。

今年上半年國內投資總額已為九年來新高，且適逢國內將迎來總統大選、中國對台旅遊政策改變，以及國際間貿易戰、英脫歐、主要央行降息隱憂、及油價波動等，預計今年不動產交易量僅與去相當。

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