台商回台投資飆破5,000億元 蔡總統交付目標提前達陣

2019-08-02 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（2）日核准晶技、全一電子、翔名科技、兆利科技等四家台商回台投資申請案，共計投資近新台幣74億元，新增逾460個本國就業機會；目前已有102家台商通過審查，累計投資金額達5,047億元，新增逾43,900就業機會，蔡英文總統交付的5,000億元年度目標超前達陣。

經濟部指出，晶技為台灣第一大石英元件系列產品製造商，目前中國大陸產能佔總產能近80%，由於終端客戶多屬網通、汽車、手機、資訊電腦等受衝擊深重的產業，連帶造成營收衰退，決定投資25億元、招募數十名本國人才，在現有桃園平鎮一廠與二廠擴增5G相關應用產品、小型化產品、微機電等產能，建置無塵室、導入智能化工廠，擴大投資高附加價值核心技術，以確保長期競爭優勢。

身為全球多家視聽電子與車用電子通訊零組件供應商的全一電子，則預計投入超過15億元在台南安平工業區建置全智慧化產線新廠，生產原中國銷美訂單，持續深根在台投資，以滿足歐美知名通路商與三大車廠的需求，及2020年東京奧運帶來的日本收訊新商機，將可新增300個本國就業機會。

翔名科技是台灣半導體離子植入機關鍵零件耗材最大供應商，也是全球最大半導體設備商零組件主要供應商，終端客戶涵蓋晶圓代工、DRAM廠及面板大廠，投入15億元於新竹香山區建置新廠，招聘38位本國人才，導入智慧製造及工業機聯網以打造國際級生產基地，生產半導體用特殊金屬製品，藉此製造軟實力加值硬體建設的擴廠效益，帶動其他中小型本土供應商升級轉型。

全球第二大筆電樞紐廠兆利科技，是台灣為數不多的樞紐製造商，為各式液晶螢幕、筆電、手機等電子產品不可缺的重要零件。美中貿易戰引爆廣達、仁寶、英業達等供應鏈客戶陸續返台擴產，兆利也調整產能規劃進行最大規模單廠投資，斥資逾18億元在新北產業園區擴建新廠，將高技術性、高附加價值及關鍵零組件產品移回生產，可帶來70個本國就業機會。