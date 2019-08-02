台商回流熱度衝破百家 投資金額破5,000億元

2019-08-02 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



又來了！美國總統川普突然宣布9月1日起對3,000億美元陸貨加徵10%關稅。對此，經濟部一早初步盤點此波受衝擊的產業類別，預估以「筆電」和「智慧型手機」較大。

不過，經濟部也表示，近來台商回台投資熱度不減，召開第28次聯審會，台商回流家數將正式衝破百家，投資金額也會正式達成5,000億目標，會持續引導台商將供應鏈做有次序的移轉。

經濟部指出，美中貿易戰一波又一波，也對我國生產及出口造成影響。

經濟部官員指出，其中「電腦電子及光學業」是中國大陸受影響最大產業，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業。2018年下半年起，我國「電腦電子及光學業」產值就開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5%，其中網通設備接自美國訂單增加，年增45.8%，伺服器也因產線移回台灣，年增四倍。

至於「電力設備及配備業」及「機械設備業」則是中國大陸受美中貿易戰影響第二及第三大產業。

關於此部分，國內生產受全球景氣降溫影響，今年上半年產值分別減10.5%及13.2%，但對美出口則分別成長16.2%及8.9%，其中不乏轉單產品。

經濟部官員表示，今年上半年上述三大行業在我國對美國出口成長貢獻度達九成，其中又以電腦電子及光學製品受轉單效應及產線移回貢獻最大。

投資台灣事務所發言人湯偉民表示，美中貿易戰促成台商製造業大遷徙，回流熱潮也成為台商「轉骨」MIT的契機，投資台灣事務所將召開歡迎台商回台第28次聯審會議，預計台商回流家數將正式衝破百家，投資金額也會正式達成5,000億目標。