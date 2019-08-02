美中貿易戰火升溫 台廠必須認清這件事

2019-08-02 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰火愈燒愈旺，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，美中衝突已是長期趨勢，身處其中的台廠必須有所認知。路透 分享 facebook

美國總統川普無預警宣布將對中國商品加徵新關稅，美中貿易戰火愈燒愈旺。中經院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，美中衝突已是長期趨勢，身處其中的台廠必須有所認知，主攻對美出口的貨品不能再是「Made in China」，首當其衝的供應鏈更該盡速調整產線布局。

李淳指出，川普又有大動作，應是美中雙方代表在上海談判前就想好的對策，只要協商結果不如預期，未能感受到中方的善意，就要祭出相關制裁手段。

「困難的要繼續談，但簡單的承諾事項，中國也沒辦到。」李淳表示，從川普推特的說法來看，顯然對中國沒有兌現承諾大感不滿，因此才在此刻試圖製造更大壓力。

李淳分析，川普此舉，將使中國訂單加速轉移，間接促進在陸台商、外商調整布局，在中國以外的其他國家建立供應鏈，對中國投資力道也因此下降。

李淳指出，美國以戰逼和，終究是為美商消除經貿障礙，設法爭取更多利益，對於台灣而言，更沒有放棄中國市場的理由，必須同時兼顧。

只不過，面對美中兩強相爭，台灣政府可以發揮的空間相對較小，最重要的還是廠商自己做好準備，即便在陸產線維持現狀，但對美國出口的貨品，必須要有其他的生產基地，否則「毛三到四」根本無法彌平加徵關稅的衝擊。

李淳也認為，只有符合特定條件的台商，才較適合回流台灣投資，包括附加價值與自動化程度較高、原先在台就有廠房、產業聚落完善的產業，才能免於成本、缺地及缺工問題影響。