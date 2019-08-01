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勞動基金上半年賺近3千億元 收益率史上同期新高

2019-08-01 16:21聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動基金運用局副局長劉麗茹。本報資料照片
勞動基金運用局副局長劉麗茹。本報資料照片
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勞動基金運用局今公布6月投資績效，勞金局副局長劉麗茹指出，隨著美中貿易關係有所進展，美、歐央行釋出寬鬆訊息即美墨關稅達成協議，今年上半年的金融市場呈走揚趨勢，截至6月底，勞動基金收益數達2982.8億元，收益率7.57%，其中勞保基金收益達558億元，收益率8.25%，雙雙創下歷年同期新高。

劉麗茹表示，今年以來，因美中貿易談判妥協與破裂反覆，導致全球經濟景氣前景埋下陰影，金融市場上下劇烈波動，但在多國主要中央銀行為因應經濟放緩，重啟相對寬鬆的貨幣政策下，金融市場經過5月分的休整，6月全球股市與債市再次穩定走升，6月份基金收益較5月份增長了731.3億元。

根據勞金局資料，截至今年6月底，新制勞退基金收益數1690.9億元、收益率7.47%，舊制勞退基金收益數717.1億元、收益率8.46%，勞保基金收益數558.2億元、收益率8.25%，就業保險基金收益數14.5億元、收益率1.13%，職災保險專款收益數0.5億元、收益率0.47%，積欠工資代償基金1.6億元、收益率1.19%，整體勞動基金合計收益數2982.8億元，收益率7.57%。

不過，劉麗茹認為，雖然7月份前3周的金融狀況不錯，但最後1周隨著英國脫歐、美中重啟協商、日韓貿易戰等隱憂，世界3大經濟體雜訊多，恐影響今年下半年充滿變數與隱憂，「可能不亞於去年情形。」她強調，勞金局下半年將審慎、中性以對。

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