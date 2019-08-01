勞動基金上半年獲利2,983億 勞保基金收益558億創新高

2019-08-01 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



勞動部勞動基金運用局今（1）日表示，6月國際金融市場，隨著美中貿易關係出現進展，美、歐央行釋出寬鬆訊息以及美墨關稅達成協議，金融市場再次走揚。

今年截至6月底，整體勞動基金評價後收益數達2,982.8億元，收益率7.57%。此外，勞保基金收益數達558億元，創下歷史新高，收益率8.25%，對於基金永續經營頗有助益。

勞動部勞動基金運用局表示，今年以來，因為美中貿易談判妥協與破裂反覆，使得全球經濟景氣前景埋下陰影，金融市場上下劇烈波動，但在多國主要中央銀行為因應經濟放緩，重啟相對寬鬆的貨幣政策下，金融市場經過了5月的休整，於6月間，全球股市與債市再次穩定走升，且因勞動基金採多元分散資產配置策略，6月基金收益較5月份增長了731.3億元。

勞動部勞動基金運用局進一步指出，近期雖然美中貿易重啟協商，貿易憂慮有所緩解，但是後續協商仍充滿變數。此外，全球主要中央銀行轉向預防性寬鬆的貨幣政策，有助延長此波的景氣擴張循環，但高漲的貿易保護主義，對企業的獲利影響逐漸浮現，金融市場呈現機會與風險並存現象。

勞動基金運用局表示，後續將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、英國脫歐時程、區域地緣政治風險及企業獲利情形等變數，審慎調節投資步伐。