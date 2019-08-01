聯準會降息全球低利持續 渣打建議股債均衡配置

2019-08-01 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



聯準會7月利率決策會議落幕，結果一如市場先前預期，宣布下調利率1碼至2.25%。渣打國際商業銀行指出，根據CME聯邦基金利率期貨隱含降息機率顯示，市場預期7月降息過後，年底前聯準會可能還有1至2次降息，2020年也有降息空間。

渣打投資研究團隊認為，聯準會採取「預防性降息」，下半年可能還有一次，但若經濟數據回升，聯準會可能就不須急著採取更多行動。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，雖然美國就業市場、零售銷售等消費面數據仍舊強勁，但製造業和商業投資不振仍是後續成長動能的疑慮。聯準會主席鮑威爾在7月初國會聽證會曾表示降息主因是外部環境經濟疲弱；以及美國通膨偏低，甚至擔心通貨緊縮。

因此，聯準會的重點仍在於觀察美國通膨發展。為避開日本及歐洲經濟通縮失落的情況，聯準會必須在經濟良好時設法提高通膨水準，美國第二季核心通膨只有1.5%，聯準會還有再降息的空間。

劉家豪指出，隨著聯準會推動寬鬆貨幣政策，美國經濟可能會再好上一段時間，資金成本低、市場流動性充沛，對金融資產是好消息。

全球主要央行競相寬鬆，美元看回不回。劉家豪建議，持有美元的投資者可留意打造收益型股債平衡投資組合管理風險強化收益，建議投資者保持股債均衡投資。

美元走勢見頂可能降低新興市場的利息償付負擔，緩解各國的財政狀況，因此持續看漲新興市場美元政府債券。美國與亞洲（日本除外）股票均可能受惠於美元下跌；而金價也已從美元見頂之中受惠。

聯準會此次降息底定後先前漲多的股票、債券可能出現短暫修正，渣打投資研究團隊認為，即使金融市場出現修正，時間不會長、幅度不會大，屬於健康的修正，因為各國央行都已降息或準備降息，預期後續都還有貨幣寬鬆的空間。