親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

聯準會降息全球低利持續 渣打建議股債均衡配置

2019-08-01 13:22聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

聯準會7月利率決策會議落幕，結果一如市場先前預期，宣布下調利率1碼至2.25%。渣打國際商業銀行指出，根據CME聯邦基金利率期貨隱含降息機率顯示，市場預期7月降息過後，年底前聯準會可能還有1至2次降息，2020年也有降息空間。

渣打投資研究團隊認為，聯準會採取「預防性降息」，下半年可能還有一次，但若經濟數據回升，聯準會可能就不須急著採取更多行動。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，雖然美國就業市場、零售銷售等消費面數據仍舊強勁，但製造業和商業投資不振仍是後續成長動能的疑慮。聯準會主席鮑威爾在7月初國會聽證會曾表示降息主因是外部環境經濟疲弱；以及美國通膨偏低，甚至擔心通貨緊縮。

因此，聯準會的重點仍在於觀察美國通膨發展。為避開日本及歐洲經濟通縮失落的情況，聯準會必須在經濟良好時設法提高通膨水準，美國第二季核心通膨只有1.5%，聯準會還有再降息的空間。

劉家豪指出，隨著聯準會推動寬鬆貨幣政策，美國經濟可能會再好上一段時間，資金成本低、市場流動性充沛，對金融資產是好消息。

全球主要央行競相寬鬆，美元看回不回。劉家豪建議，持有美元的投資者可留意打造收益型股債平衡投資組合管理風險強化收益，建議投資者保持股債均衡投資。

美元走勢見頂可能降低新興市場的利息償付負擔，緩解各國的財政狀況，因此持續看漲新興市場美元政府債券。美國與亞洲（日本除外）股票均可能受惠於美元下跌；而金價也已從美元見頂之中受惠。

聯準會此次降息底定後先前漲多的股票、債券可能出現短暫修正，渣打投資研究團隊認為，即使金融市場出現修正，時間不會長、幅度不會大，屬於健康的修正，因為各國央行都已降息或準備降息，預期後續都還有貨幣寬鬆的空間。

降息聯準會渣打國際商業銀行
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

無薪假最新統計 實施人數671人

2019-08-01 13:08

Fed降息1碼 中經院：無法解決美中貿易戰不確定性

2019-08-01 12:13

7月PMI仍未重返擴張 廠商對未來半年信心回溫

2019-08-01 10:28

【重磅快評】純網銀統統有獎 專業審查或選前大放送？

2019-08-01 09:28

觀光大拚戰 林佳龍火速推秋冬遊獎勵

2019-08-01 01:33

上緯賣風電股權 經部同意

2019-08-01 00:40

建立公平勞資關係 勞團喊：提升勞動三權

2019-08-01 00:30

七大工商團體籲：凍漲基本工資

2019-08-01 00:24

第2季GDP超乎預期 學者：不能樂觀太早

2019-08-01 00:04

Q2經濟成長 上修至2.41％

2019-07-31 23:42

七工商團體 喊凍漲基本工資

2019-07-31 23:41

美中貿易戰陰霾...仍在台灣頭頂

2019-07-31 23:33

勞團促檢討勞動三法

2019-07-31 23:33

上緯專注材料開發 不退出市場

2019-07-31 23:22

上緯賣風場 經部有條件過關

2019-07-31 23:22

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

80家申請科創板上市企業審核中止，皆因財報過期

2019-07-31 19:45

龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

2019-07-31 19:22

將審基本工資 勞團：曾凍漲10年現在是調回該調的

2019-07-31 19:22

經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59

學者：貿易戰是雙面刃 台廠有輸有贏

2019-07-31 16:40

工商團體拜會勞動部 當面喊「基本工資不要調漲」

2019-07-31 16:29

工商團體促訂罷工預告期 勞動部：若在民航法訂會尊重

2019-07-31 15:57

影／「好享退」全民退休投資專案申購啟動

2019-07-31 15:30

看消費習慣 挑信用卡

2019-07-31 14:40

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

「卡」現金回饋6% 你要這樣拿

2019-07-31 14:38

經部預告 店名用疊字、疊詞不設限

2019-07-31 14:38

全家三大營運方針 「站站接地氣」

2019-07-31 14:38

全家成台鐵霸主 店數首度超越小七

2019-07-31 14:37

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

直得科技南科闢新廠房 經濟部長到場相挺

2019-07-31 14:15

八月中審基本工資 工商團體今訪勞動部求凍漲

2019-07-31 14:05

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:25

重整遭駁回、緊急處分到期 華映陷解散危機

2019-07-31 12:16

美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20

製造業景氣 連亮八顆「衰退」藍燈

2019-07-31 10:17

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:46

育兒三項補助新制明日上路 蘇貞昌：讓家長更放心

2019-07-31 09:39
看更多

熱門文章

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

「卡」現金回饋6% 你要這樣拿

2019-07-31 14:38

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

七工商團體 喊凍漲基本工資

2019-07-31 23:41

中華電5G 2022大投資

2019-08-01 00:04

華映債權銀行 喊強制執行

2019-07-31 23:22

觀光大拚戰 林佳龍火速推秋冬遊獎勵

2019-08-01 01:33

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24

AirPods熱賣 英業達接單滿載

2019-08-01 01:57

經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59

名家觀點／全球5G競技 看見三個機會

2019-08-01 00:24

繼承存款繳稅 可多數決

2019-08-01 02:54

基富通「好享退」 11萬人捧場

2019-07-31 23:19

監理沙盒再通過3案 基金互換免贖回年底上路

2019-07-31 16:32

龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

2019-07-31 19:22

聯發科攻5G 推第二顆單晶片

2019-08-01 01:57

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

浩鼎財務長 詹孟恭辭職

2019-08-01 00:08

北富銀迎戰純網銀推筋斗雲智能決策系統 可與電商合作

2019-07-31 17:42

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

泳裝思薇爾疑倒閉 桃園勞動局：待釐清

2019-07-31 22:36

經部預告 店名用疊字、疊詞不設限

2019-07-31 14:38

新聞解析／純網銀陰謀論起 成《唐吉訶德》的風車

2019-08-01 09:59

基富通好享退逾11萬人參加 金融圈長官偏好這類基金

2019-07-31 20:52

中國信託銀行率先同業 打造全渠道數位平台

2019-07-31 18:17

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

Fed降息1碼 新台幣開盤貶值7.4分

2019-08-01 09:32

「好享退」11萬人報名 彭淮南、顧立雄也參加了

2019-08-01 00:37

超微本季營運展望不佳 協力廠營運不受影響

2019-08-01 01:57

房產無償供營業用 要稅

2019-08-01 02:54

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42

禾聯碩 攻蘋果智慧家庭

2019-08-01 00:04

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41

Q2經濟成長 上修至2.41％

2019-07-31 23:42
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top