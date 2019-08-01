勞動基金截至6月底大賺2,982.8億元 收益率7.57％

2019-08-01 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動基金投資績效再攀高。勞動基金運用局今（1）日發布最新投資績效。今年截至6月底，整體勞動基金大賺2,982.8億元，收益率達7.57%。

整體勞動基金截至今年6月底止規模為4兆1,733億元，其中新制勞退基金規模為2兆3,371億元，舊制勞退基金規模為9,534億元，勞保基金規模為7,280億元，就保基金規模為1,307億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為134億元。

勞動基金運用局表示，今年截至6月底，整體勞動基金評價後收益數為2,982.8億元，收益率7.57%。

新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為7.47%、8.46%、8.25%、1.13%、0.47%及1.19%。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,512億元，收益數為226.9億元，收益率為7.24%。

勞動基金運用局表示，6月國際金融市場，隨著美中貿易談判露出曙光，美、歐央行釋出寬鬆訊息及美墨關稅達成協議，全球股票市場回升。

MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，6月表現分別為6.55%、6.34%、5.98%、2.21%及2.22%，累計今年表現分別為16.23%、12.25%、10.15%、10.32%及5.57%。