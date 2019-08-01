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Fed降息1碼 中經院：無法解決美中貿易戰不確定性

2019-08-01 12:13經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

美國聯準會（Fed）在台北時間8月1日凌晨2時宣布降息1碼，對此，中經院院長陳思寬今（1）日表示，美國此舉雖然不能解決美中貿易戰對全球經濟所造成的不確定性，但看得出美國想營造寬鬆的現象，只是美國降息每每都會造成全球金融市場的波動，現在就看央行如何來穩定國內金融和貨幣市場。此外，針對大陸全面限縮自由行，陳思寬表示，這確實可能會對下個月的NMI造成影響。

陳思寬進一步指出，美中貿易戰造成全球經濟市場的不確性，只靠美國的降息1碼是不能完全解決的。不過，從目前美國的各項經濟指標來看，雖然成長沒有那麼快速，但卻也沒有出現slow down的情形。至於央行會不會跟進美國也降息1碼，陳思寬說，「這是央行的政策，不方便評論」。

中經院今日公布7月台灣採購經理人指數（PMI），已連續三個月呈現緊縮，指數再微幅下跌0.1個百分點至48.0%。但，中經院表示，雖仍持續緊縮，卻未看到重挫的跡象，也沒有比預期還差的狀況發生。

至於在7月非製造業經理人指數（NMI）部分，則是呈現連續二個月擴張速度趨緩後，指數回升2.9個百分點至54.9%。

陳思寬指出，在美中貿易戰的持續不確定性下，國內下半年的GDP確實是得靠內需來支撐，雖然大陸宣布自今日起全面限縮自由行，但政府也已提出暖冬旅遊補助，再加上還有來自其他東南亞國家的觀光客，以及選舉年到了，選舉活動應會帶動內需消費。

只是，此次的暖冬旅遊補助，會不會讓國人無感，也有人質疑這根本是拿人民的納稅錢來補助，中經院表示，確實有待後續觀察。

此外，中經院觀察也發現，製造業下半年是可以期待的，除了因為下半年是製造業的傳統旺季外，也因為iPhone新機去年的銷售情形不如預期，預估今年的需求會提高。

根據中經院最新資料顯示，2019年7月六大產業中，四大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為基礎原物料產業、電力暨機械設備產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業。食品暨紡織業與電子暨光學產業PMI則呈現擴張速度加快走勢。

至於NMI的八大產業則全數呈現擴張，依擴張速度排序為運輸倉儲業、零售業、教育暨專業科學業、住宿餐飲業、批發業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業與營造暨不動產業。

中經院院長陳思寬。 記者林彥呈／攝影
中經院院長陳思寬。 記者林彥呈／攝影
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