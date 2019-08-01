7月PMI仍未重返擴張 廠商對未來半年信心回溫

2019-08-01 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中華經濟研究院今（1）日發布，7月製造業採購經理人指數（PMI）微幅跌至48.0%，仍未攀升至50%榮枯線之上，依舊呈現緊縮態勢；未來六個月展望指數同樣未能轉為擴張，但一舉躍升至49.3%，較上月增加6.4個百分點。

國內製造業PMI已經連續三個月緊縮，五項組成指標中，新增訂單指數連續三個月呈現緊縮，而且緊縮速度加快，存貨指數也持續緊縮；生產數量與人力僱用轉為擴張，供應商交貨時間持續下降（低於50.0%），指數續跌2.1個百分點至45.8%，為今年1月以來最快下降速度

六大產業中，四大產業回報產業PMI為緊縮，依緊縮速度排序為基礎原物料產業、電力暨機械設備產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業。食品暨紡織產業與電子暨光學產業PMI則呈現擴張速度加快走勢。

至於攸關內需產業的非製造業經理人指數（NMI）在連續二個月擴張速度趨緩後，指數回升2.9個百分點至54.9%。

全體非製造業的未來六個月展望指數，中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，指數回升3.4個百分點至51.0%。

只不過，中國大陸昨日才對來台自由行下了「禁令」，內需產業所受影響仍待觀察。

NMI四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用持續擴張，供應商交貨時間轉為上升（高於 50.0%）。

八大產業NMI全數呈現擴張，依擴張速度排序為運輸倉儲業、零售業、教育暨專業科學業、住宿餐飲業、批發業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業與營造暨不動產業。