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第2季GDP超乎預期 學者：不能樂觀太早

2019-08-01 00:04聯合報 記者張語羚／台北報導

主計總處昨天公布第二季經濟成長率為百分之二點四一。圖為基隆西岸碼頭貨櫃集散地。 ...
主計總處昨天公布第二季經濟成長率為百分之二點四一。圖為基隆西岸碼頭貨櫃集散地。 圖／聯合報系資料照片
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主計總處昨天公布第二季經濟成長率為百分之二點四一，較五月預測值大幅增加○點六三個百分點，預計上半年經濟成長率為百分之二點○七。主計總處專門委員黃偉傑指出，主因是美中貿易戰促成轉單效應拉抬，以及台商回流不斷增加所致，但學者認為，下半年不確定因素多，「不能樂觀得太早」，全年經濟成長的狀況還在未定之數。

黃偉傑強調，全球經濟情勢確實不好，而台灣表現「一枝獨秀」，主因是台商回流及轉單效應，亞洲四小龍都有類似的狀況，他認為台灣並非經濟狀況好轉，而是「相對」其他國家好，下半年經濟成長狀況如何，還要觀察美中貿易戰後續情勢、英國脫歐、波斯灣緊張情勢等風險。

比較亞洲四小龍第二季經濟成長率的表現，黃偉傑說，香港為百分之○點六、南韓百分之二點一、新加坡百分之○點一，台灣的表現大幅領先其他國家。

不過，他也強調，國際情勢沒有想像中好，國際貨幣基金組織（IMF）才下修全球經濟成長率至百分之三點二，較四月時減少○點一個百分點，全球貿易量則是大幅下修到百分之二點五，較四月預估的百分之三點四，整整少了近一個百分點。

中研院經濟所研究員周雨田分析，第二季經濟成長超乎預期的好，除了台商回流還有政府公共建設支出增加，不過今年下半年景氣狀況如何，是否會延續第二季的樂觀趨勢，還要看台商回流是否是長期且實際的投入，再加上美中貿易戰不可預測的風險太高，因此今年全年的經濟成長狀況還在未定之數。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德則說，美國貿易談判團隊昨天前往上海與中方代表談判，不過卻比預期還要早結束，談判可能並不順利，美對中還有三二五○億美元的關稅清單未課徵，「說不定這幾天川普就會發推特宣布了」，再加上英國脫歐、日韓貿易戰、中國大陸限縮自由行陸客來台等，下半年不確定因素多、挑戰多，「不能樂觀得太早」。

孫明德強調，我國第二季經濟成長超乎預期的好，並不是因為全球經濟暢旺，而是因為美中雙方打貿易戰，廠商為了避險而轉單，台商也紛紛回台投資，這樣的利多隨時有可能因為其他因素而改變。

經濟成長率貿易戰亞洲四小龍中研院
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