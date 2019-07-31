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80家申請科創板上市企業審核中止，皆因財報過期

2019-07-31 19:45聯合報 記者張運祥╱即時報導

上海證券交易所官網7月31日晚間揭露，有80家受理科創板申請上市的企業將中止審核，原因是財務報表超過規定的有效期，需要補充提交有效財報。按科創板現行規定，發行公司應在中止審核後三個月內補件，完成更新財務資料的同時恢復上市審核。

《第一財經》報導，之前企業三四月集中申報，而招股資料普遍沒有及時更新，此次大範圍中止審核早已可預見。《第一財經》統計，在今年3月科創板審核系統正式受理企業申請後，當月就受理28家企業，4月新增受理70家，這些企業最新一期的財務資料基本都截止至2018年底。

按照科創板發行上市審核規則，招股說明書中財務報表的有效期為六個月。特別情況下，發行人可以申請適當延期，但延長至多不超過一個月。

上交所表示，目前科創板在審企業中，有80多家企業的財報審計報告基準日為2018年12月31日，包括五家已因其他原因中止審核的。這些上述企業均已申請延期一個月至2019年7月31日。

從申報材料來看，極少數企業在延期時間內完成財務資料更新。比如金山辦公等，就在7月31日更新申報材料和審核問詢回復，引用的財務資料都已更新至2019年第1季財報數據。據統計，目前審計報告基準日為2019年3月31日的，只有20多家，還有一家受理企業基準日為2019年6月30日。

報導指出，在科創板中止審核後，這些企業接下來的進度是什麼？按照科創板發行上市審核規則，發行上市申請檔中記載的財務資料已過有效期的，交易所將中止發行上市審核。發行人應當在中止審核後三個月內，補充提交有效財報，完成財務資料的更新。完成相關事項後，上交所審核確認，相關企業的發行上市審核才能恢復。

值得注意是，目前科創板在審企業共110家，在此次約80家企業中止審核後，科創板短期內的上市發行進度也成為市場關注的重點。上交所表示，科創板審核工作正按照常態化節奏穩步推進，企業受理等環節也在正常進行。

科創板在審企業共110家，上交所7月31日在官網公布，約有80家企業因財報過期而...
科創板在審企業共110家，上交所7月31日在官網公布，約有80家企業因財報過期而中止審核。（中新社）
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