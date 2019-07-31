經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今（31）日在三大條件下，原則同意上緯新能源將持有海能風電股權釋股給Stonepeak Oceanview Holdings Company。

第一是，經濟部要求Stonepeak Oceanview Holdings Company必須承諾，在取得電業執照前，不得再釋出海能風電股權。

第二是，上緯國際投資控股仍至少保留上緯新能源5%股權、及1席董事。

第三是，海能現有離岸風電開發興建團隊不變，確保興建穩定性。