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台灣第2季經濟表現「大驚喜」 會是曇花一現嗎？

2019-07-31 19:00經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台灣今年第2季經濟表現有了「大驚喜」，有別於國內主要智庫原先預測的1.7%至1.8%水準，主計總處發布最新概估統計，第2季GDP成長率一口氣飆升至2.41%，值此全球政經局勢風雨飄搖之際，無疑是為台灣注入一劑強心針，不過這樣的榮景能夠維持多久，一切猶在未定之天。

主計總處大幅上修第2季經濟成長率，主要是因出口及國內投資表現超乎預期，但民間消費仍是欲振乏力；併計第1季，今年上半年經濟成長率2.07％，總算成功「保二」。

根據主計總處的說法，自從美中貿易戰開打後，其他國家或多或少都有轉單效益，但台灣受惠最多，第2季經濟成長率概估統計2.41%，優於香港的0.6%、南韓的2.1%、新加坡的0.1%，一舉重返亞洲四小龍之首的寶座。

中華經濟研究院副院長王健全指出，台商回流已是必然趨勢，加上美中及日韓貿易衝突，都讓廠商提前拉貨備料、轉單效益陸續發酵，然而這項「利多」究竟能夠持續多久，還是要看國際局勢如何演變，即便美中「貿易戰」可能落幕，隱身於後的「科技戰」矛盾仍不易解決。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德則提醒，雖然第2季經濟表現出乎預料的好，但並非自此萬里無雲，還是必須審慎因應各種不確定因素。

孫明德分析，近來國內投資「大爆發」，從資本設備進口狀況就能看出端倪，但市場氛圍與廠商信心，終究隨著美中貿易戰局勢起伏動盪，尤其今日稍早在上海登場的美中第12輪貿易談判提前結束，並未傳出什麼好消息，看來貿易戰還有得拖，整體供應鏈仍要承受相當程度的不確定性風險。

此外，市場普遍預測美國聯準會即將降息，雖可激勵金融市場，但美國經濟已經漸露疲態，未來恐將持續下滑，加上日韓爭端、英國脫歐議題懸而未決，都是影響下半年經濟情勢的不確定因素。

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