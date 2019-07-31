經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



中國大陸這次突如其來大動作限縮自由行旅客，提早祭出「陸客不來了」，為台灣選情提早掀波瀾。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在綠、藍陸續確定由蔡英文總統、高雄市長韓國瑜代表該黨參選總統後，民進黨加強主打台美關係牌以刺激選情，並訴諸統獨議題，國民黨也料以兩岸關係牌回擊。中國大陸這次突如其來大動作限縮自由行旅客，提早祭出「陸客不來了」，為台灣選情提早掀波瀾。

縱觀國際情勢，在美中貿易戰開打後，在美國逐步升高對陸壓力下，開始促使多國在貿易等方面選邊站，而長期夾在美中兩強之間的台灣，也免不了受影響。

根據統計，我國自2008年開放陸客團來台旅遊、2011年開放陸客自由行，隨後陸客來台人數年年成長，直到2016年陸客來台人次創新高，達到418.4萬，雖然陸客人均消費力略低於日客，但因人數龐大，在該年仍為我國帶來2,033億元商機。

民進黨政府於2016年重返執政後，兩岸在九二共識議題上無法達成一致，兩岸關係急遽降溫，陸方逐漸對台採取緊縮的措施，包含減少團體客來台的數量，也引起國內「陸客不來了」議題，讓台灣觀光、旅館業一度受挫。

據統計，2018年來台陸客人次降至269.5萬，與2015年最高峰相比銳減近150萬人次，觀光收益也因此減損約586億元，包含航空、旅店、導遊、販售等業者，都因此叫苦連天。

為降低「陸客不來了」減少來台造成的衝擊，政府開始透過新南向政策等措施，吸引東南亞來台旅客，並加強對日本、南韓等其他國家的觀光宣傳，也創下2018年來台旅客1,106萬人次的歷史新高。

根據統計，在2018年，國際和兩岸航線載客量達5,692萬人次，其中桃園國際機場就有4,654萬人次，占總旅客數的81.8%。其中，高雄小港機場因廉航持續進駐，旅客量排名第二，超越了原本的台北松山機場，其中陸客由小港機場入境的人次，從2018年1月起至今年6月，多數都高於松山機場。

儘管在「五一假期」期間，陸客來台一度意外再現熱潮，不過隨著2020年大選時程逼近，面對蔡英文總統連任選戰力道加強，有別於過去選前三、四個月才動作，中國大陸官方罕見大大提早祭出「陸客不來了」措施，且是採限縮自由行旅客。

此外，蔡總統任內持續加強對美關係經營，且甫結束過境美國、出訪三聖友邦的行程，展現對美關係升溫。中國大陸這次的大動作，或許也可解讀為對於近期台美關係的強化與選情的變化，表達無聲的抗議。