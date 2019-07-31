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評／「齊天大聖」韓國瑜 是Ｍ型社會的政治原子彈

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

主計總處概估 上半年經濟成率2.07％

2019-07-31 16:30聯合報 記者張語羚╱即時報導

主計總處今天公布108年第2季未經季節調整實質GDP與107年同季比較之經濟成長率（yoy）概估為2.41％，較5月預測數1.78％增加0.63個百分點，總計上半年經濟成長率為2.07％。

主計總處指出，美中貿易摩擦紛擾抑低全球經濟成長動能，我國第2季按美元計價商品出口減2.58％，其中資通與視聽產品受產能回流影響增20.15％，石油煉製品亦增7.45％，其餘品項則多續呈減少，但占比最高之電子零組件因積體電路出口好轉，減幅縮小為-0.37％；另第2季按美元計價之出口物價跌幅擴大為-5.57％，經加計服務輸出後，包含來台旅客增19.01％，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長4.11％，而5月預測成長2.21％。

輸入方面，主計總處表示，美元計價資本設備進口增15.95％，不過國際原物料價格續居低檔，第2季按美元計價商品進口微增0.90％，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長3.69％，5月預測成長2.18％。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻0.72個百分點。

內需方面，主計總處指出，第2季因新車銷售增溫，加上電動機車銷售亮眼及百貨新商場加入營運，整體零售業營業額增3.93％，餐飲業亦增4.01％，僅股票成交值續減21.27％，另來台旅客人次增19.01％，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第2季民間消費成長1.57％，5月預測成長1.76％，對經濟成長貢獻0.86個百分點；此外，政府消費負成長2.69％，對經濟成長負貢獻0.39個百分點。

資本形成方面，主計總處表示，第2季營建工程投資持續成長，營業用大客（貨）車及飛機等投資增加，推升運輸工具投資，加以國內半導體廠商資本支出增加，新台幣計價資本設備進口增21.80％，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價變動因素後，概估資本形成實質成長6.04％，5月預測成長5.30％，對經濟成長貢獻1.23個百分點。

主計總處表示，總計第2季國內需求成長1.90％，對經濟成長貢獻1.70個百分點。

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