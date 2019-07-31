遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



全球經濟情勢前景未明，台灣今年也面臨「保2」挑戰，但主計總處今（31）日下午公布，由於出口及國內投資表現超乎預期，第2季經濟成長概估統計為2.41%，遠高於5月預測的1.78%，增加0.63個百分點。

主計總處固定在2、5、8、11月公布經濟預測，並於每季結束後一個月內發布概估統計。根據主計總處今日公布的數據，併計第1季，今年上半年經濟成長率2.07％。

外需方面，美中貿易摩擦紛擾抑低全球經濟成長動能，我國第2季按美元計價商品出口減少2.58％，其中資通與視聽產品受產能回流影響增加20.15％，石油煉製品亦增7.45％，其餘品項則多續呈減少，但占比最高的電子零組件因積體電路出口好轉，減幅縮小為-0.37％。

第2季按美元計價的出口物價跌幅擴大為-5.57％，經加計服務輸出後（來台旅客增19.01％）並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長4.11％，高於5月預測的2.21％。

輸入方面，美元計價資本設備進口增15.95％，但國際原物料價格續居低檔，第2季按美元計價商品進口微增0.90％，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長3.69％，也優於5月預測的2.18％。

內需方面，第2季因新車銷售增溫，加上電動機車銷售亮眼及百貨新商場加入營運，整體零售業營業額增3.93％，餐飲業亦增4.01％，但股票成交值續減21.27％，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第2季民間消費成長1.57％（5月預測成長1.76％）。

資本形成方面，第2季營建工程投資持續成長，營業用大客（貨）車及飛機等投資增加，推升運輸工具投資，加上國內半導體廠商資本支出增加，新台幣計價資本設備進口增21.80％，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價變動因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質成長6.04％，優於5月預測的5.30％。