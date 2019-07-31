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店名「千杯千杯再千杯」原本不可以 未來准了

2019-07-31 15:55經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

想開一家「千杯千杯再千杯燒肉店」依照目前法規，是不可以這樣取名稱，但經濟部研擬修正「商業名稱及所營業務預查審核準則」部分條文，未來商業名稱可以有兩個以上疊詞，也可以連續4個以上疊字，未來無論你的商號要叫做「千杯千杯再千杯」或是「大大大大」都可以了。

現行商業名稱及所營業務預查審核準則第11條規定，商業的特取名稱不得使用「連續4個以上疊字或2個以上疊詞」，商業特取名稱是，例如「大旺食品行」，「大旺」兩字為商業特取名稱，「食品」則為業務種類。

根據現行規定，特取名稱不可以是連續4個疊字或是2個疊詞，因為要避免無顯著性，也容易生混淆，因此行號名稱不可以取名為「大大大大」也不能叫「快樂快樂」，但是法規鬆綁後，未來都可以了。

商業名稱及所營業務預查審核由各縣市主管，同一縣市不能同名，因此全國22縣市，如果大家都希望開一家 「千杯千杯再千杯燒肉店」，全國也僅能有22家。

本次商業名稱及所營業務預查審核準則修正，也著手放寬第8條，「商業名稱標明業務種類者，應置於特取名稱之後，並以一種為限」的規定，改為「 至多得標明2種業務種類」。

例如儘管你的行號裡面賣眼鏡也賣文具，但是現行規定行號只能叫做「精商文具行」或是「精商眼鏡行」，未來則可以把兩項業務都放在進來，改為「 精商眼鏡文具行」或「精商文具眼鏡行」。

但同樣的，為了避免混淆，特取名稱相同，兩種業務種類前後對調也不可以 ；例如在同一縣市當中，如果已經有一家 「精商眼鏡文具行」登記了，另外一家就不可以登記為「精商文具眼鏡行」；但只要其中一項業務不同，例如「精商茶葉文具行」則可以。

經濟部商業司表示，商業名稱及所營業務預查審核準則部分條文修正草公告60天，預計9月27日結束公告，正式發布之後生效。

經濟部
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