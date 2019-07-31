政府推動能源轉型 審計部決算報告關切占比與衝擊

2019-07-31 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



審計部新出爐的2018年中央政府總決算審核報告，針對政府的能源轉型政策提出各界疑慮與建議。報告除關切能源占比對既有電網與產業的衝擊，也關心天然氣接收站工程進度，以及再生能源發電的變動性、間歇性對電網等造成的衝擊。

報告指出，政府為因應國際減碳與提升能源自主，擬定能源轉型目標，但各界對能源規劃占比以及對既有電網、產業的衝擊仍存有疑慮，因此應妥善規劃因應解決方案，以穩定電力供應。

報告指出，政府規劃的能源轉型，提高燃氣與再生能源占比，但現階段備載（用）容量率達成天數偏低，且天然氣接收站等配套設施，受環評審查等變數影響工程進度，又太陽光電設置也面臨用地來源等先天限制，都影響供電安全。

報告表示，政府規劃並推動風電與太陽光電等再生能源發展措施，但再生能源發電的變動性與間歇性，恐衝擊現有電網的穩定性，報告建議應研議因應措施，以有效確保供電品質與民眾用電安全。

報告也表示，為邁向非核家園目標，政府推動新能源政策，建議探討核電廠除役的相關議題，加強與地方政府及當地民意溝通，且電價調漲影響產業與民生，應該研擬對策，以營造最佳產業環境，兼顧能源轉型與產業發展。