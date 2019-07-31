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思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

國內著名的平價泳裝大廠思薇爾驚傳倒閉，昨日有網友在PTT上爆料，想趁暑假買件平價泳裝戲水卻發現思薇爾已經倒閉。經查思薇爾泳裝登記在「台灣羅日雅有限公司」，負責人為一對張姓夫妻，桃園市勞動局接獲消息後於今日到場訪視，不料公司大門卻緊閉，現場也無人員進出。

網友在PTT發文，有家人在思薇爾泳裝裡工作，這2天被通知去開會，員工們要集合起來去向公司要薪水，另也有員工爆料思薇爾自今年6月起發薪狀況已經不正常。由於負責人張姓夫妻2人日前曾失聯，家屬心急2人有欠薪問題又找不到人，在7月29日（周一）趕緊向大安派出所備案協尋，大安派出所立即用手機定位2人，發現人在北部，隨後家屬也與張姓夫妻聯絡上。

勞動局得知思薇爾疑似營運不善，今日下午緊急派人前往位於桃園市八德區榮興路的工廠訪視，現場大門緊閉、見不到任何人。勞動局表示，思薇爾登記在「台灣羅日雅有限公司」，營運項目為從事鞋類、布類、服飾品之批發零售，並負責泳裝品牌之開發設計、生產及銷售。據現有資料顯示，今年並沒有思薇爾資遣通報紀錄，亦未接獲大量解僱計畫書或公司勞工申請勞資爭議調解，另查詢經濟部商工登記公示系統，該公司目前仍處營運狀態。

國內著名的平價泳裝大廠思薇爾驚傳倒閉，桃園市勞動局接獲消息後於今日到場訪視，不料...
國內著名的平價泳裝大廠思薇爾驚傳倒閉，桃園市勞動局接獲消息後於今日到場訪視，不料公司大門卻緊閉，現場也無人員進出。記者陳夢茹／攝影
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