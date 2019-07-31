思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



國內著名的平價泳裝大廠思薇爾驚傳倒閉，昨日有網友在PTT上爆料，想趁暑假買件平價泳裝戲水卻發現思薇爾已經倒閉。經查思薇爾泳裝登記在「台灣羅日雅有限公司」，負責人為一對張姓夫妻，桃園市勞動局接獲消息後於今日到場訪視，不料公司大門卻緊閉，現場也無人員進出。

網友在PTT發文，有家人在思薇爾泳裝裡工作，這2天被通知去開會，員工們要集合起來去向公司要薪水，另也有員工爆料思薇爾自今年6月起發薪狀況已經不正常。由於負責人張姓夫妻2人日前曾失聯，家屬心急2人有欠薪問題又找不到人，在7月29日（周一）趕緊向大安派出所備案協尋，大安派出所立即用手機定位2人，發現人在北部，隨後家屬也與張姓夫妻聯絡上。