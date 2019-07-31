美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



美商公司前技術工程師Ethan，今天在民進黨立委林靜儀陪同下舉行記者會，控訴今年6月10日向主管表示要申請育嬰留職停薪後，一個星期後便被約談告知資遣的消息，完全罔顧性別工作平等措施的內涵。