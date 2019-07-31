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美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

美商公司前技術工程師Ethan，今天在民進黨立委林靜儀陪同下舉行記者會，控訴今年6月10日向主管表示要申請育嬰留職停薪後，一個星期後便被約談告知資遣的消息，完全罔顧性別工作平等措施的內涵。

民進黨立委林靜儀強調，受僱勞工因家庭照顧需求，是國家給他的權利，不是雇主給的福利，請大家正視，依法可以提出申請。

美商公司前技術工程師Ethan（左）控訴，今年6月10日向主管表示要申請育嬰留職...
美商公司前技術工程師Ethan（左）控訴，今年6月10日向主管表示要申請育嬰留職停薪後，一個星期後便被約談告知資遣的消息，完全罔顧性別工作平等措施的內涵。記者胡經周／攝影
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民進黨立委林靜儀（左）強調，受僱勞工因家庭照顧需求，是國家給他的權利，不是雇主給...
民進黨立委林靜儀（左）強調，受僱勞工因家庭照顧需求，是國家給他的權利，不是雇主給的福利，請大家正視，依法可以提出申請。記者胡經周／攝影
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民進黨資遣工程師
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