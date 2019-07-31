製造業景氣 連亮八顆「衰退」藍燈

2019-07-31 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（31）日發布，6月製造業相關數據表現改善，包括出口年增率由負轉正，外銷訂單與製造業生產指數年減幅度縮小，加上進口資本設備大幅成長，帶動原物料投入、經營環境、需求與成本面指標表現，整體製造業景氣信號值雖然升至9.8分，創下今年2月以來新高，但仍連續第八個月亮出「衰退」藍燈。

就細部產業來看，在化學材料方面，國際油價下跌，加上美中貿易摩擦，下游買盤需求持續疲弱影響，石化原料產品報價普遍下跌，且國內主要廠商因部分產能設備啟動檢修，壓抑產銷量表現，化學材料景氣燈號仍維持衰退的藍燈。

金屬基本產業方面，受到美歐貿易保護政策影響，全球鋼品需求減少，國際原物料價格續處於低檔，使得國內用鋼需求及報價也呈現轉弱，拖累需求面與售價面指標表現，使得該產業在出口、外銷訂單與生產表現皆不如預期，金屬基本業景氣燈號續為衰退的藍燈。

台經院助理研究員方俊德指出，儘管製造業景氣燈號已經連續八個月呈現衰退的藍燈表現，但就景氣信號分數來看，本月信號分數已為今年2月以來新高。

方俊德表示，今年上半年全球經濟成長放緩、電子產品週期仍未復甦，加上貿易緊張局勢依舊，連帶影響國內上半年對外貿易表現不如預期，使得上半年整體製造業燈號為藍燈表現。

但他也說，隨著廠商去化庫存已告一段落，電子零組件業即將進入產業旺季，加上今年以來台商回流投資熱絡與政府擴大內需刺激政策，有助於國內經濟成長逐季回升，且預期下半年製造業表現將優於上半年。