育兒三項補助新制明日上路 蘇貞昌：讓家長更放心

2019-07-31 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



圖／取自蘇貞昌Line 分享 facebook 育兒三項補助新制將於8月1日正式上路，行政院長蘇貞昌今（31）日一早表示，暑假期間當然要更照顧孩子，顧荷包、顧成長、顧安全，一起繼續努力，讓家長更放心、小孩更開心。

「照過來！新制8月1號上路！」蘇貞昌在Line宣傳，育兒三補助正式上路，包括2~4歲育兒津貼，每胎2500元；準公共幼兒園，月繳不超過4,500元；10年以上娃娃車，補助業者舊換新每輛30萬元。

為了解決少子化危機，政府推動多項措施，希望減輕國人育兒負擔。以「準公共化幼兒園」來說，讓私幼業者變成公共托育的「加盟店」，只要符合中央所訂合作要件，包括收費、教師與教保員薪資、基礎評鑑、建築物公安檢查、教保生師比、教保服務品質等符合標準的私立幼兒園申請並通過審核程序，即可成為準公共化幼兒園。

此外，今年也將開始發放2~4歲育兒津貼申請，符合補助資格者，每人每月發放2,500元，第3名以上子女每人每月再加發1,000元，預估全國約40萬名幼兒受益。

教育部說明，孩子滿2歲生日的下個月起，至學齡未滿5歲前，若沒有就讀公立、非營利或準公共幼兒園，且家庭綜所稅率未達20％，也沒有在請領育嬰留職停薪津貼，或未接受政府公費安置者，才可享育兒津貼。

另一方面，家長無法親自接送，小孩只能搭乘娃娃車，目前全台幼童專用車約4,000輛，依據規定超過10年必須汰換，行政院也大力補助協助汰舊換新，每輛補助30萬元。