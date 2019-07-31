海外刷卡高回饋 門檻要注意

2019-07-31 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



各銀行推出海外旅遊高現金回饋的信用卡優惠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鎖定台灣民眾愛出國更愛買的消費趨勢，各銀行不約而同推出海外旅遊高現金回饋的信用卡優惠，不但國外消費回饋優於國內，不少銀行還針對國人最愛去的日韓加碼回饋，比一般海外刷卡回饋更優惠。

不過，銀行也不是省油的燈，高現金回饋卡通常都有或多或少的刷卡限制；高現金回饋卡相對其他權益，如機場接送、機場停車、機場貴賓室、里程回饋、海外漫遊分享器等權益就會比較少，多幾趴回饋可能會少了價值上千元的機場接送，不一定划算，消費者可以多比較分析。

銀行信用卡主管表示，出國血拚刷信用卡最方便，又有海外高回饋，最少要挑選現金回饋在百分之一點五以上卡片，才能夠抵銷刷卡手續費支出。

銀行信用卡主管指出，目前市面上現金回饋已經殺成紅海，回饋一家比一家高，但通常回饋很高的現金回饋卡往往撐不過一年就會開始設下門檻限制。建議民眾可以檢視自己最常使用的消費類別，再挑選適合的卡片申辦。

若是一個月刷的金額不高，其實也不需要為了另一張卡可以多個百分之○點五的回饋，就再去辦卡，畢竟除了注意現金回饋比例外，也可留意其他附加價值，例如刷滿額還有其他回饋或是權益可免費使用，或許加起來的價值，會遠高於其他可能多給百分之○點五的現金回饋。