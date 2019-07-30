境外資金匯回專法將上路 龔明鑫：共識包含不能買老股

2019-07-30 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



「境外資金匯回專法」擬於8月15日上路。行政院政委龔明鑫今（30）日指出，針對實質投資的部分，相關規範仍須送行政院核定，目前形成的共識包含不能購買「老股」，主要是希望資金能進行新的投資；至於此專法和「產創條例」等優惠是能否重複使用，會再進行跨部會協商。

財政部、經濟部及金管會日前預告《境外資金匯回管理運用及課稅條例》子法，其中，財政部子法規定，透過專法匯回境外資金，不得再就同一投資事項，另享有其他法令所定的租稅優惠，意即無法一併享有「產創條例」等租稅優惠。

此外，預告的子法規範，在直接投資方面，台商除投資本業外，也放寬可投資其他營利事業，包含新設或是既存事業，其中既存事業必須為現金增資，不能買老股。

對此，龔明鑫今日表示，當初立法院三讀通過專法後，也通過附帶決議，要求針對實質投資的優惠，要於子法進行相關規範，並須送行政院核定。

龔明鑫說，目前已針對此開過一次協調會，已經形成相關的共識，也包含不能去購買老股，主要是希望能進行新的投資。他解釋，目前子法仍在進行文字上的修正，最後仍須由行政院核定。

針對境外資金匯回專法的優惠，能否與產創條例等優惠重複使用，龔明鑫表示對此會再進行跨部會協商。

至於專法中的「軟體技術」與「必要支出」等的投資範圍，龔明鑫表示，實質投資定義很明確，並非說一定要買機械設備才算，購買軟體也屬實質投資，也可納入優惠。

龔明鑫表示，另外在進行投資後，廠商除了在軟硬體的投資外，短期間還有開辦費等必要的投資，此部分已經責成財政部、經濟部進行協商，此部分必要資金定義要多少，會進一步討論。

龔明鑫最後說，行政院長蘇貞昌也希望此專法能盡快上路實施，針對內容的協商時間還來得及，目前預計會在8月15日上路。