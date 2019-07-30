樺晟世紀 標得台中港離岸風電重件碼頭20年租用權

2019-07-30 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



樺晟與世紀鋼合資的樺晟世紀今（30）日宣布，標得台中港離岸風電重件碼頭18餘公頃土地20年租用權，將作為發展離岸風電業務的灘頭堡。接下來將開始建廠與購置相關設備，投入金額預計20億元，2020年第4季完工，將可開始生產離岸風機塔架及水下基礎設施，每年預計生產量達6.5萬公噸。

離岸風機供應鏈包括水下基礎、塔架、葉片樹脂、輪殼、機艙罩以及齒輪箱，樺晟世紀主要為製造塔架與水下基礎，預估未來投產後，每年預估約有6.5萬噸產能，收益可挹注母公司樺晟。

樺晟表示，離岸風電不僅攸關台灣未來能源轉型與能源自主，更是繼電子業之後最重要的產業主軸，並透過離岸風電的發展，帶動風電產業供應鏈的國產化，促進國內產業升級。

樺晟世紀的目標是與供應鏈廠商打造台灣離岸風電的盛世光景，未來打入國際的綠能供應鏈，並以全球市場為目標。根據經濟部資料，除了至2025年的55億瓦外，2025年後台灣海域每年都要增加10億瓦的離岸風電裝置容量，至2030年止，預計再增加50億瓦裝置容量。

樺晟世紀投入離岸風電產業，著眼於台灣得天獨厚的天然風場優勢，以及未來離岸風電的裝置容量大幅增加之外，也體認到越來越多國際大品牌對於綠電的需求越來越殷切。

2019年4月通過的「再生能源發展條例」修正案，其中規定用電大戶必須設置一定比例再生能源發電，包括購買綠電等，而風能正是其中最受矚目的綠電來源。

最近有產業提出綠電成本過高，建議核電延役，但實際上核電僅佔用電量10%，與全球趨勢及政府規劃綠電的增加佔比，並無重疊替代之處，整體看來綠電的需求依舊暢旺。