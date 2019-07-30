親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
純網銀名單出爐
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

重視五眼聯盟情報交換 英新任首相將禁華為？

核電備而不用？龔明鑫：重啟核四安全堪慮

2019-07-30 17:49經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

工總29日建議將核電「備而不用」。對此，行政院政委龔明鑫今（30）日說明指出，核電在總發電占比已經低於一成，除了現有核電廠無法延役，且核四從興建至今已有20年，不但從未啟用，規格與零件也相當老舊，要再去運用安全性堪慮，且困難度不亞於現有核電廠的延役。

針對核電備而不用的議題，龔明鑫說明，大家有個誤解，認為核電仍是發電主力，其實目前核電只佔整體發電配比不到1成，且比例持續下降。

龔明鑫指出，外界都誤解核四屬於新機組、不用可惜，其實核四從興建至今已有20年，許多零件已經損壞，不少零件還曾經被拆換到其中一部機組過。

龔明鑫比喻，核四宛如一輛車子20年來從未開過，機器也從沒運轉、維護過，若要再次啟用，風險會比正常運作中的還不可靠，且先前將核四燃料棒運出後，因規格老舊，詢問過多國大部分核電公司都不需要，僅有一家公司仍在使用相同規格。

龔明鑫也說，原本興建核四的母公司奇異公司，其原本的團隊也都已經散掉，若要恢復、重組團隊，也非常困難，困難度不亞於現有核電廠延役。他指出，核四當初興建、準備就費了好大一番工夫，且重未啟用過，實際情況已經不如大家的想像，若要再次運用，安全性堪慮。

針對現有核電廠，龔明鑫表示，目前無法考慮延役，因為核廢料儲存空間已滿，光是除役都有相當困難，現有的燃料棒、核廢料都已經退不太出來，更何況是增加容量，在實際操作上有困難。

龔明鑫表示，目前新北市一直擔心燃料池、核廢料以及最終儲存場的問題，而實際上現有核電廠，還是必須按照當初設定的40年年限來處理，核一、核二、核三廠都無法延役，若要維持繼續運作下去，將會付出非常大的維護成本。

也因此，龔明鑫強調，再生能源長期來看，屬於穩定的能源，過去石化能源漲跌與否，是要看看國際能源價格起伏，國際能源調降時，台電會賺錢，調漲時，就透過平穩機制穩定。

  龔明鑫接著說，但若是再生能源，一旦投入建置成本、建置起來後，建置成本在未來會越來越低，將來的價格，反而會比使用化石能源還低，長期來看是好的方向，且在技術成熟後，成本更可快速下降。

核電廠龔明鑫核四
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

聯發科吃蘋果落空，三星自產還外銷！手機廠「自己的晶片自己做」，台灣IC業麻煩大了？

2019-07-30 12:54

就業保險失業給付 勞部：也可申請眷屬給付

2019-07-30 14:30

漁民有好康 蘇揆宣布四項「尚新施政」

2019-07-30 13:05

機械設備轉移效應浮現 工具機客戶觀望氣氛濃

2019-07-30 12:42

台灣老年人口占近15% 最需照顧的老人在哪？

2019-07-30 12:30

美中貿戰轉單效應 台電子產品銷美增9成

2019-07-30 11:56

環保外交 空污防制也拚新南向

2019-07-30 11:40

旺宏前董座胡定華追思會 副總統親往弔唁

2019-07-30 10:49

名家觀點／邁向資產數位化 跨大步

2019-07-30 01:01

工總白皮書開砲 轟五缺六失

2019-07-30 00:46

工總促兩岸對話取代對抗 陸委會強調對等溝通

2019-07-30 00:46

回應工總 經部：備用容量率可維持15%

2019-07-30 00:44

工總：別讓缺電變國安危機

2019-07-30 00:44

台商回台生產 帶動投資就業

2019-07-30 00:40

工總對下任總統喊話 審慎思考降低兩岸緊張與敵對

2019-07-30 00:17

新聞眼／五缺喊四年照缺 台商要用選票逆襲？

2019-07-30 00:15

貿戰轉單供應鏈重組 我電子產品銷美增9成

2019-07-30 00:04

罷工要不要預告期？ 勞資沒共識

2019-07-29 23:40

談不攏罷工預告期 勞資口水戰3小時未有共識

2019-07-29 21:49

擋不住增設罷工預告期？勞動部座談會「勞資氣氛火爆」

2019-07-29 21:13

航空業罷工預告期座談會 業者：應訂預告期、授權期間

2019-07-29 21:08

台商回流發熱 將使這三產業轉單效應延燒

2019-07-29 20:52

貿易戰影響 這三產業轉單效應帶動對美出口成長

2019-07-29 20:47

華亞科技園區一地難求 鄭文燦證實每坪飆逾40萬

2019-07-29 19:16

鄭文燦：華亞園區台廠擴產 神準是第一家

2019-07-29 19:09

新建物綠建材室內外使用率提高 明年上路

2019-07-29 18:54

包租代管第2期計畫將開跑 2萬戶投入租屋市場

2019-07-29 18:30

歷經三個小時會議 勞資代表對罷工預告期仍無共識

2019-07-29 18:12

工總憂貿易戰影響 經部：接地氣協助因應

2019-07-29 16:47

消基會將與長榮開啟會商 為乘客爭取更高賠償

2019-07-29 16:38

台電為用電大戶把脈 這些學校省下3萬元電費

2019-07-29 15:45

七成居民支持亞泥 亞泥工會批環保團體汙名化

2019-07-29 15:42

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:15

工總白皮書憂缺電 籲核電應備而不用

2019-07-29 14:56

美中貿易戰轉單效應！經濟部：電子產品銷美大增9成

2019-07-29 14:50

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

2019-07-30 16:35

歷來最多！蘋果機海秋季戰術 將推七款iPad

2019-07-29 23:35

純網銀名單出爐 國家隊、LINE團隊、樂天國際3家全上

2019-07-30 16:36

三星嗆台積 3奈米領先一年

2019-07-29 23:33

挖礦潮再起 被動元件湧急單

2019-07-29 23:36

發現王永慶新海外資產 王文洋告侵占遺產

2019-07-30 12:53

全家會員數宣布突破千萬 祭出特別獎店舖30秒免費搬

2019-07-30 10:28

純網銀上榜名單 金管會16時30分公布

2019-07-30 12:05

要摘米其林之星？私人會所「世貿聯誼社」開放啦！

2019-07-30 09:08

30年華麗轉身大變革！世貿聯誼社取消會員制

2019-07-29 23:23

聯發科吃蘋果落空，三星自產還外銷！手機廠「自己的晶片自己做」，台灣IC業麻煩大了？

2019-07-30 12:54

工總白皮書開砲 轟五缺六失

2019-07-30 00:46

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

2019-07-30 18:23

蔡茂禎請辭聯茂董座 穩懋董座陳進財接任

2019-07-30 14:41

大飲條款 獨董資格擴大設限

2019-07-29 23:50

美中貿易戰影響 中鋼上半年稅前盈餘年減24％

2019-07-29 20:44

首批退稅名單 今公告

2019-07-29 23:17

新聞眼／五缺喊四年照缺 台商要用選票逆襲？

2019-07-30 00:15

今日同步停牌 瀚宇博、嘉聯益傳聯姻

2019-07-29 23:20

驚！產業界連5年拜託政府一定要做的 竟是太陽花運動反對的ECFA

2019-07-30 15:46

工總對下任總統喊話 審慎思考降低兩岸緊張與敵對

2019-07-30 00:17

大摩：台積5G追單有三隱憂

2019-07-29 23:30

純網銀三鯰魚來襲 傳統銀行最該怕什麼？

2019-07-30 16:57

純網銀三家全核准！央行小編發時事題：何謂鯰魚效應？

2019-07-30 17:00

貿易戰轉單效應 三類產業受惠最大

2019-07-30 00:42

純網銀名單將公布 王道銀：如何獲利將成最大挑戰

2019-07-30 15:11

綠能授信轉呆帳 京城銀上半年獲利大縮水賺不到10億元

2019-07-29 21:31

晶圓一哥：有信心維持優勢

2019-07-29 23:28

華銀總座 張振芳升任

2019-07-29 23:46

五金融業涉操縱外匯 投資人求償逾十億英鎊

2019-07-30 00:52

純網銀即將放榜 三種型態銀行該如何區分？

2019-07-30 16:02

全家做公益 變成好生意

2019-07-30 00:32

台塑搶綠色商機 兩路進擊

2019-07-29 23:24

純網銀名單今日公布 3家業者高度引頸觀望

2019-07-30 13:24

旺宏前董座胡定華追思會 副總統親往弔唁

2019-07-30 10:49

提點子建議徵空屋稅 財政部：認定有困難

2019-07-29 20:46

活化土地 世紀鋼物流中心售後回租獲利豐

2019-07-29 21:04

到賣場刷一銀信用卡享17.5%？拿好康前注意這三大點

2019-07-30 11:10

華亞園區滿載 一地難求

2019-07-30 00:32

談不攏罷工預告期 勞資口水戰3小時未有共識

2019-07-29 21:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top