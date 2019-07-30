核電備而不用？龔明鑫：重啟核四安全堪慮

2019-07-30 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



工總29日建議將核電「備而不用」。對此，行政院政委龔明鑫今（30）日說明指出，核電在總發電占比已經低於一成，除了現有核電廠無法延役，且核四從興建至今已有20年，不但從未啟用，規格與零件也相當老舊，要再去運用安全性堪慮，且困難度不亞於現有核電廠的延役。

針對核電備而不用的議題，龔明鑫說明，大家有個誤解，認為核電仍是發電主力，其實目前核電只佔整體發電配比不到1成，且比例持續下降。

龔明鑫指出，外界都誤解核四屬於新機組、不用可惜，其實核四從興建至今已有20年，許多零件已經損壞，不少零件還曾經被拆換到其中一部機組過。

龔明鑫比喻，核四宛如一輛車子20年來從未開過，機器也從沒運轉、維護過，若要再次啟用，風險會比正常運作中的還不可靠，且先前將核四燃料棒運出後，因規格老舊，詢問過多國大部分核電公司都不需要，僅有一家公司仍在使用相同規格。

龔明鑫也說，原本興建核四的母公司奇異公司，其原本的團隊也都已經散掉，若要恢復、重組團隊，也非常困難，困難度不亞於現有核電廠延役。他指出，核四當初興建、準備就費了好大一番工夫，且重未啟用過，實際情況已經不如大家的想像，若要再次運用，安全性堪慮。

針對現有核電廠，龔明鑫表示，目前無法考慮延役，因為核廢料儲存空間已滿，光是除役都有相當困難，現有的燃料棒、核廢料都已經退不太出來，更何況是增加容量，在實際操作上有困難。

龔明鑫表示，目前新北市一直擔心燃料池、核廢料以及最終儲存場的問題，而實際上現有核電廠，還是必須按照當初設定的40年年限來處理，核一、核二、核三廠都無法延役，若要維持繼續運作下去，將會付出非常大的維護成本。

也因此，龔明鑫強調，再生能源長期來看，屬於穩定的能源，過去石化能源漲跌與否，是要看看國際能源價格起伏，國際能源調降時，台電會賺錢，調漲時，就透過平穩機制穩定。

龔明鑫接著說，但若是再生能源，一旦投入建置成本、建置起來後，建置成本在未來會越來越低，將來的價格，反而會比使用化石能源還低，長期來看是好的方向，且在技術成熟後，成本更可快速下降。